3FM-dj's op weg naar Stad op slotdag Serious Request

3FM-dj's Jorien Renkema en Mark van der Molen in actie voor Serious Request. (Foto: ANP)

Voor de 3FM-dj's komt er op kerstavond een einde aan Serious Request: The Lifeline. Dit jaar wordt geld opgehaald om jonge mensen te beschermen tegen mensenhandel. De dj's maken de opbrengst vanavond op de Ossenmarkt in Stad bekend.

Ze begonnen hun route op 18 december in Goes (Zeeland) en wandelden daarna richting Stad. Daar hopen ze rond 18:30 uur te arriveren. Tijdens de wandelroute wisselden drie dj-teams elkaar af, zodat er 24 uur per dag een team op pad was. Ondertussen wordt er radio gemaakt.

Zo ziet de route naar Stad eruit (Beeld: 3FM)



935.427 euro

Op de route bezochten de dj's luisteraars die acties op touw hadden gezet om geld in te zamelen voor Serious Request: The Lifeline. Maandag stond de teller op 935.427 euro.

Elke etappe duurt zes uur en elke dag zijn er op vaste tijden Chequepoints rondom de aankomst- en vertrekmomenten van de teams. Een plek waar mensen geld kunnen doneren. Het voorlaatste Chequepoint is op de Brink in Vries, waar de dj's van 13:00 tot 14:30 uur zijn. Daarna zetten ze koers naar Groningen, het laatste Chequepoint.

Reddingsbrigades

Ook reddingsbrigades uit heel Nederland hebben zich ingezet voor 3FM Serious Request. Dat deden ze voor het tiende opeenvolgende jaar. Dit jaar door in een driedaagse tocht naar Groningen te varen, een route van in totaal zo'n honderd kilometer.

De tocht verliep niet helemaal vlekkeloos, want de sluizen werkten niet overal mee. Zo kwamen de boten stil te liggen bij Veendam. Toch werd Groningen maandag succesvol bereikt. Met die actie, Serious Rescue, werd meer dan 20.000 euro opgehaald.

Optredens Ossemarkt

Het gratis eindfeest van Serious Request vindt vanavond plaats op de Ossenmarkt. Voordat het eindbedrag bekend wordt gemaakt, zijn er optreden van Naaz (18.00 uur), Merol (18.30 uur), Blanks (19.10 uur), Roxeanne Hazes (20.15 uur) en Snelle (20.45 uur).

