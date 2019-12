Winnares schenkt motor Henk de Haan terug aan Voedselbank

Ulfert Molenhuis, voorzitter van de Voedselbank, was zowel verbaasd als opgetogen door deze geste. 'Toen haar naam als winnaar uit de bus kwam, klonk het me al bekend in de oren. Toen ik tussen onze donateurs keek, bleek dat ze ons al jarenlang steunt en wist ik weer om wie het ging', zegt hij.

Vijftig loten

Mevrouw Veldman, de winnares in kwestie, woont in Noord-Holland maar is een geboren Stadjer. Toen ze de actie van Henk de Haan meekreeg, kocht ze vijftig loten in de hoop om de motor te winnen. 'Haar doel was al vanaf het begin om de motor aan ons terug te schenken, vertelde ze', zegt Molenhuis.

Wie in de afgelopen weken vijf euro overmaakte aan de Voedselbank, maakte kans op De Haans gele plof. Uiteindelijk leverde dat ruim 10.000 euro op, dat zal worden verspreid over de Voedselbanken in de hele provincie. In overleg met Henk de Haan wordt bekeken wanneer de motor voor de tweede keer in de verloting gaat.

50.000 euro

Overigens was er nog meer goed nieuws voor de Voedselbank in Stad. De Riki Stichting uit Oudekerk aan de Amstel, een stichting die in de bres springt voor kwetsbare mensen, heeft een bedrag van 50.000 euro aan de Groninger Voedselbank geschonken. Dit bedrag zal worden besteed aan meerdere projecten.

