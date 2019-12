Nu live: de finale van Voor Elkaar!

Iedere dag zijn er veel Groningers die zich inzetten voor een ander. Deze maand zet RTV Noord deze mensen in het zonnetje tijdens de actie Voor Elkaar. En vandaag... is de slotdag van de actie.

Vandaag sluiten we de actie 'Voor Elkaar' af vanuit De Klinker in Winschoten. We zijn de hele dag live op radio, tv en online en sluiten af met een grote liveshow op TV Noord.

Volg hieronder alles in de stream van Radio Noord vanuit de Klinker in Winschoten. Ook kun je kijken naar de Facebookstream waarin we langsgaan bij mensen die het verdienen. En heb je zelf personen die wel eens in het zonnetje gezet mogen worden? Geef het dan door in de reacties op Facebook!

Bekijk de interactieve eindshow op Facebook hier:

Of bekijk de radio- en tv-stream hier: