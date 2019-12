Koorleden zamelen geld in voor zieke dirigente: 'Willen dat ze die zorgen niet heeft'

Leden van het Happy Voice Choir, waar Ellen dirigente en liedjesschrijver is, hebben initiatief genomen om geld voor haar en haar man, die een dwarslaesie heeft, in te zamelen. 'Op dit moment heeft ze het erg zwaar en wacht ze op een operatie die hopelijk doorgaat vrijdag. Daar is heel veel spoed bij', zegt Sandra, één van de koorleden.

Vlogs

Ellen is de drijvende kracht van het koor, maar kreeg in het voorjaar de diagnose baarmoederhalskanker. Tot haar eigen spijt kostte het haar nadien teveel energie om haar taken binnen het koor voort te zetten. Toch blijft Ellen positief. Via vlogs houdt ze iedereen op de hoogte van hoe het met haar gaat.

Na de laatste bestraling bleef het echter een lange tijd stil op Ellens YouTubekanaal.

Méér nodig dan bloemetjes en kaartjes

De koorleden probeerden Ellen door de moeilijke tijd heen te slepen door onder meer kaartjes en bloemetjes te sturen. 'Maar we kwamen erachter dat er meer nodig was omdat ze in financiële nood kwam, want zij en haar man hebben een eigen bedrijf', legt koorlid Frederiek uit.

'We willen dat ze die zorgen niet heeft, zodat ze zich kon richten op haar lichamelijke herstel.'

Teller loopt op

De koorleden zochten uit hoe ze een doneeractie konden opstarten en maakten er werk van. Sinds een week kan er gedoneerd worden en stroomde het geld binnen. 'We hadden geen idee wat we konden verwachten', gaat Frederiek verder. 'Maar er bleken zo veel mensen te zijn die Ellen een warm hart toedragen, haar verhaal horen en graag iets voor haar en haar man willen doen.'

De teller is de tienduizend euro inmiddels gepasseerd, tot grote vreugde van de koorleden. 'Daarmee zijn ze tijdelijk uit de financiële problemen. Maar aangezien haar operatie een enorme hersteltijd vraagt, zijn ze er nog lang niet. Daarom hopen we op nog meer donaties, zodat Ellen zorgeloos de tijd krijgt om te herstellen.'

Rond bedrag

'Een geweldige kerstgedachte om dit te kunnen doen', vindt koorlid Sjoerd. 'Halverwege elke dag is de batterij van mijn telefoon alweer leeg omdat ik voortdurend zit te checken of er weer wat geld bij is gekomen. Zelf storten we er dan steeds wat bij om een mooi rond bedrag te krijgen', besluit hij met een glimlach.

Wil je Ellen en haar gezin financieel ondersteunen? Dan kun je hier een donatie doen.