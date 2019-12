Burgemeester Schier heeft terecht vergunning Kallemooi-haan afgegeven

De Raad van State doet geen uitspraak over het jaarlijkse Kallemooifeest op Schiermonnikoog. Hierbij wordt een haan drie dagen lang in een mand geplaatst, die op een hoogte van achttien meter hangt.

Het Comité Dierennoodhulp uit Amsterdam stapte eerder deze maand naar de Raad van State en protesteerde tegen de evenementenvergunning, die burgemeester Ineke van Gent heeft verleend aan de Stichting Folkloristisch Pinksterfeest, de organisator van Kallemooi.

Dit is echter vergeefse moeite geweest, oordeelt de Raad van State.

Volgens het Comité is bij het Kallemooi-feest het dierenwelzijn in het geding, maar dit is volgens de Raad van State geen reden om de evenementenvergunning te weigeren. 'Sterker nog, dit kan en mag de burgemeester niet weigeren', aldus een woordvoerder van de Raad van State.



Doorverwezen naar minister

De Raad van State verwijst de dierenrechtenorganisatie door naar minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Aan haar kan worden gevraagd de Wet Dieren te handhaven, waarin staat dat dierenmishandeling verboden is. Volgens Sandra van de Werd van Dierennoodhulp is bij LNV een handhavingsverzoek ingediend, maar is daar niets mee gedaan.

Handhavingsverzoek afgewezen

Ook een handhavingsverzoek bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) werd afgewezen. Volgens de rechtbank Noord-Nederland, die de zaak vorig jaar heeft bekeken, is er geen sprake is van dierenmishandeling. 'Nu deze uitspraak van de Raad van State er ligt, zullen we opnieuw handhavingsverzoeken gaan indienen', aldus De Werd.

We hebben niet gevraagd om deze ophef Wyb Jan Groendijk - Kallemooi-commissie

'Geen winnaars of verliezers'

Voor de Kallemooi-commissie voelt deze uitspraak niet als een overwinning. 'Er zijn geen winnaars. We hebben niet gevraagd om deze ophef. We zijn ons van geen kwaad bewust en zorgen ervoor dat de haan altijd kerngezond is en blijft. De rechter bevestigt dit', vertelt Wyb Jan Groendijk, lid van de commissie.

De commissie heeft de klachten rondom de haan altijd van de hand gewezen. 'Mensen staan in hun recht om dingen te bediscussiëren. Maar alles verloopt bij ons volgens de regels'.

Camerabewaking

De afgelopen jaren heeft de Kallemooi-commissie aanpassingen gedaan om de haan beter in de gaten te houden. Zo is er camerabewaking in de mand. 'Menig dierenhok op het eiland heeft dat niet. Nogmaals; de haan komt altijd kerngezond uit de mand. We hopen dat het nu op een nette manier afgehandeld is. We maken ons weer op voor een gezellig feest waar het niet alleen om de haan draait. Het is vooral ook een kinderfeest met spelletjes'.

