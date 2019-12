Afsluiting Voor Elkaar: 'Hij is de lijm die het dorp bij elkaar houdt'

Iedere dag zijn er veel Groningers die zich inzetten voor een ander. Deze maand zette RTV Noord deze mensen in het zonnetje tijdens de actie Voor Elkaar. De actie komt deze kerstavond ten einde, met een grote liveshow op tv.

Tijdens de uitzending worden verschillende mensen in het zonnetje gezet.

Moniek en Ceasar hebben redders in nood

Harma en Martin Knol zijn de reddende engelen van Moniek Knol en haar partner Ceasar Wassing. Toen Moniek en Ceasar elkaar ontmoetten, waren er financiële problemen. Harma en Martin zetten alles op een rijtje en hielpen het stel.

Daarnaast waren de ouders van Moniek er toen zij en Ceasar hun eerste dochtertje verloren na 32 weken zwangerschap. 'Het was een hele moeilijke periode en zij hebben ons geholpen om daar doorheen te komen.'

Chantal krijgt nieuwe kinderfietsjes

Chantal Doddema uit Veendam heeft een grote wens. Fietsjes voor haar kinderen Brian (5 jaar) en Mylene (3). Chantal zit al een jaar in de schuldhulpsanering, en moet rondkomen van 80 euro per week.

Brian had een fiets maar deze was veel te klein. Dit fietsje heeft Chantal verkocht maar ze kon van dat bedrag geen grotere fiets kopen. Ze is aan het sparen voor een grotere fiets maar dat gaat heel erg langzaam.

Tot haar grote blijdschap krijgen beide kinderen live in de uitzending een mooie fiets. De lach krijgen Brian en Mylene niet meer van hun gezicht.

Hilda is een held in de buurt

Hetty de Groot uit Bedum vond dat haar buurvrouw Hilda van Lottum wel eens in het zonnetje gezet mag worden. Van Lottum is volgens haar buren de 'verbindende factor in de buurt'.

Een kleine greep uit haar hulp: ze organiseert burenhulp bij ziekte, gaat met iemand mee naar het ziekenhuis, heeft altijd open huis en past op kinderen uit de buurt. 'Het is een gouden buurvrouw', aldus De Groot.

Zelf blijft Van Lottum er rustig onder. 'Ik ben al een paar jaar gepensioneerd en ik pak hier en daar wat op.'

[Image:V]

Hendrik wordt verrast tijdens de snert

Onder het mom van een snertmaaltijd bij Hendrik Knevelbaard thuis heeft half Kiel-Windeweer de gastheer opgegeven voor een bloemetje. De reden: Hendrik staat letterlijk en figuurlijk voor iedereen klaar in Kiel-Windeweer.

Wat deze krasse 80-jarige - die dit jaar wel wat tegenslag kreeg met zijn gezondheid - dan zoal doet? Hij gaat als chauffeur met iemand naar het ziekenhuis, grasmaaien, een pakketje in ontvangst nemen, aardappelen schillen voor wie maar wil, oppassen, BOB naar een feestje of iets uitlenen.

Zijn stal achter huis doet dienst voor van alles en nog wat. Het is eigenlijk het café van het dorp, met Hendrik als lijm die alles bij elkaar houdt. Op de vraag waarom vertelt hij: 'Ik vind het mooi.'

Tineke werd onverwachts weduwe

Pieter Bouwman wil graag zijn moeder, Tineke, een hart onder de riem steken. Op 19 maart 2018 werd zij onverwachts weduwe. Daarnaast had de boerderij in Slochteren waar ze woont, te kampen met aardbevingsschade.

Na een lange, moeizame procedure kan ze over drie maanden eindelijk verhuizen. In Glimmen betrekt Tineke een seniorenbungalow met een voor haar goed behapbare tuin. Een nieuwe start voor haar. 'De boerderij was een hele fijne plek, maar het is een beetje te groot voor mij geworden.

Pieter: 'We zijn trots op je hoe je je de afgelopen twee jaar staande hebt gehouden. We wilden je een hart onder de riem steken.'

Elzo Derk is de hulp van Sinterklaas

Zonder Elzo Derk geen sinterklaasintocht in Wagenborgen. Al meer dan 25 jaar zorg hij ervoor dat de goedheiligman zonder zorgen in Wagenborgen arriveert. Voor collega Fekko Sebens van het Sinterklaascomité reden om Elzo Derk eens in de spotlight te zetten. 'Hij blijft altijd op de achtergrond maar mag nu wel eens op de voorgrond.'

'Eigenlijk is het niet nodig', lacht Elzo Derk, terwijl hij de bloemen in ontvangst neemt. Ter plekke wordt afgesproken om samen nog minimaal 25 jaar door te gaan.

Studentenhuis in het zonnetje

De negen bewoonsters van studentenhuis Soixante-Neuf in Groningen gaan elke donderdagmiddag op pad met Thea Kerckhoffs. Thea (80) zit in een rolstoel en kan zelf moeilijk het huis uit. Elke donderdag nemen twee studentes haar mee voor een lunch, borrel of een kop koffie.

De studentes zijn aan Thea gekoppeld via het WIJ-team Groningen. Het is een proef, waarbij studentenhuizen worden gekoppeld aan ouderen. Voor het WIJ-team reden dit succesvolle huis eens in het zonnetje te zetten.

'Eigenlijk is het een hele goede match, al direct sinds het begin', vertelt Bente van Lookeren. 'Ze zijn vriendelijk en behulpzaam. Het is altijd gezellig', vertelt Thea.

Anko is een supervrijwilliger

Al dertig jaar loopt Anko Odding rond bij Loopgroep Nienoord in Leek. Hij geeft trainingen, doet bestuursklussen en is betrokken bij het organiseren van (wedstrijd)lopen.

'En ondanks dat zijn eigen gezondheid hem soms in de steek laat, is hij altijd aanwezig om te helpen met wat en waar hij kan', aldus Take van der Velde. Hij gaf Odding om die reden op voor een bloemetje.

'Ik geniet er gewoon van om mensen in beweging te krijgen', reageert Odding bescheiden.

Fijne kerstdagen

Het laatste woord is aan presentator Marcel Nieuwenweg. 'Het is een slot van twee weken waarin we met elkaar hebben genoten. Namens iedereen van RTV Noord hele fijne kerstdagen. Wees een beetje lief voor elkaar en maak er wat moois van.'

Bekijk de slotuitzending van Voor Elkaar hieronder:



Lees ook:

- Alles over de actie Voor Elkaar