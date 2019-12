Jongste fractievoorzitter schrijft mee aan landelijk verkiezingsprogramma PvdA

'Ik ga er vol overgave mee aan de slag', zegt Bushoff. Ook Europarlementariër Kari Piri schrijft mee, net als het Groningse Tweede Kamerlid Henk Nijboer.

Links programma

Bushoff wil een 'heel mooi, links programma' schrijven en 'de status quo opschudden'.

'We schrijven aan het programma met een klein clubje, waaronder een aantal lokale partijleden. Het is een hele toffe uitdaging voor het komende jaar.'

Waarom juist Bushoff gevraagd is om mee te schrijven, weet hij niet precies. 'Dat is een goede vraag', zegt hij lachend. 'Misschien is het omdat ze iemand uit Groningen nodig hebben, of omdat ze iemand willen die jong is en verfrissende ideeën heeft.'

Iemand die de randjes opzoekt

'En wie weet willen ze ook wel iemand die de randjes opzoekt van wat wel en niet kan. Daar houd ik ook wel van, ook in mijn rol in de Groningse gemeenteraad.'

Aandacht voor de regio

Ook het Groningse Tweede Kamerlid Henk Nijboer schrijft, net als vier jaar geleden overigens, mee aan het programma. 'Ik vind het heel belangrijk dat er in het verkiezingsprogramma aandacht is voor de regio, en Groningen en het noorden in het bijzonder', zegt hij.

Het gaat Nijboer daarbij om leefbaarheid op het platteland. 'In Den Haag wordt veel naar het westen gekeken: de regio's verdienen veel meer aandacht.'

Aardbevingen

Nijboer, die in de Tweede Kamer het woord voert over de aardbevingsperikelen in Groningen, vindt ook dat voor die problematiek aandacht moet zijn in het programma.

'Ik heb er de afgelopen jaren erg mijn best voor gedaan, maar het is voor geen meter opgeschoten. Ik vind iedereen eindelijk de schade vergoed moet krijgen, en dat de versterking door moet gaan. Want iedereen is hier helemaal moedeloos geworden van de ellende.'

Lees ook:

- 21-jarige Bushoff gaat PvdA in Stad leiden