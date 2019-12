Dit Was De Week: Groninger van het Jaar en bromtonen

Het was de week van kerst, maar dat betekent niet dat er niks gebeurde in Groningen. We zetten de belangrijkste gebeurtenissen op een rijtje.

Winst voor de FC

De eerste seizoenshelft in de Eredivisie zit erop en FC Groningen sloot met een goed gevoel af. Zondag werd in de Groene Kathedraal met 2-0 gewonnen van FC Emmen. Spits Kaj Sierhuis maakte beide doelpunten.

De winterstop is nu ingegaan, maar dat betekent volgens onze FC-watchers niet dat Groningen achterover kan leunen.

Hyperloop heibel

De stemming was vorige week euforisch: Groningen krijgt het internationale testcentrum voor de hyperloop. Toch klinken er inmiddels ook kritische geluiden. Zo voelen omwonenden zich overvallen door het nieuws.

Groninger van het Jaar

Appie Wijma is de Groninger van het Jaar 2019. Vanuit het hele land trok zijn initiatief belangstelling: een camping voor minima, die gratis vakantie konden vieren in Opende. 'Ik heb een zwak voor mensen die het wat minder hebben, die verdriet hebben, die het niet redden. Daar kan ik niet tegen, en daar probeer ik wat voor te doen.'



Pepergasthuis

Op de valreep voor kerst werd bekend dat Lefier - althans voorlopig - aan het langste eind trekt in de discussie over het Pepergasthuis in Stad. De gemeente Groningen en bewoners hoopten dat de Autoriteit Woningcorporaties de verkoop van het monumentale pand zou tegenhouden, maar kregen nul op het rekest.

Woningcorporatie Lefier wil van het Pepergasthuis af vanwege onder meer de hoge (onderhouds)kosten. De gemeente Groningen kan overigens nog in beroep.

Daar is-ie weer

Een onverwacht kerstcadeau voor Alida Boven uit Middelstum. Haar kat Kismo liep vlak voor de jaarwisseling in 2017 weg van huis. Nu, bijna twee jaar later, staat de kat ineens weer op de stoep. Hij moet zijn huis nu wel delen met een andere kat: Tijger.

Gek van het gebrom

Bromtonen zijn een groeiend probleem. Steeds meer mensen horen ze, steeds meer mensen hebben er last van. Maar een eenduidige oorzaak is er niet te vinden, ook in Groningen niet. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van RTV Noord en de andere regionale omroepen in samenwerkingen met de NOS.

'Het is zoals de meeste mensen omschrijven, alsof er een stationair draaiende vrachtwagen voor de deur staat. Je hoort de lage bromtoon en je voelt het, als druk en als trilling.'

Voor Elkaar

Iedere dag zijn er veel Groningers die zich inzetten voor een ander. Deze maand zette RTV Noord deze mensen in het zonnetje tijdens de actie Voor Elkaar. De actie kwam op kerstavond ten einde, met een grote liveshow op tv.