Spoedpost in Delfzijl blijft minstens tot voorjaar 2021 open

Doktersdienst Groningen houdt de spoedpost in Delfzijl in elk geval tot april 2021 open. Er zijn op dit moment geen plannen om de post op termijn te sluiten of de openingstijden verder terug te brengen.

Dat blijkt uit gesprekken tussen de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Doktersdienst Groningen.

Werkdruk te hoog

De driehonderd huisartsen in onze provincie wilden de post aan de Jachtlaan in Delfzijl aanvankelijk sluiten. Huisartsen moeten veel diensten buiten kantooruren draaien, waardoor de werkdruk te hoog wordt en het draagvlak om deze diensten te draaien afneemt.

De plannen zorgden voor veel (politiek) verzet. De PvdA haalde meer dan 7.500 handtekeningen op. De plannen werden daarop aangepast. De post in Delfzijl blijft open, doordeweeks tot 21.00 uur in plaats van 23.00 uur.

Opnieuw ter discussie

De Doktersdienst kan echter niet voorkomen dat sluiting van de post in Delfzijl opnieuw ter discussie komt. De driehonderd huisartsen in onze provincie bepalen dat gezamenlijk. Steeds minder huisartsen hebben een eigen praktijk en willen deze diensten draaien.

Tachtig procent van de uitstroom van de huisartsenopleiding is vrouw en werkt het liefst in deeltijd, drie of vier dagen per week.

Vijf tot zes mensen

Doordeweeks maken gemiddeld vijf tot zes mensen per dag gebruik van de spoedpost in Delfzijl. In de weekenden zijn dat 25 mensen per dag. Daarnaast rijdt er een artsenauto en zijn er voor acute gevallen ambulances.

