Voor Elkaar: studenten 'adopteren' 80-jarige Thea

Al ruim een half jaar lang gaan de studenten van het meiden Vindicat-huis Soixante-neuf één keer per week op pad met de 80-jarige Thea Kerckhoffs.

Dit doen ze vrijwillig en om te voorkomen dat mevrouw Thea zich eenzaam gaat voelen. Ze is slecht ter been en is daarom afhankelijk van een rolstoel; ze kan zelf moeilijk het huis uit.

Heel gezellig

Met z'n negenen wonen de meiden in de binnenstad. 'Het is hier altijd heel gezellig. We doen vaak gezellige dingen met elkaar. Zo gaan we naar feestjes of zijn we film aan het kijken. Maar we slepen elkaar ook naar de bieb als dat nodig is', vertelt studente Sophie Schaafsma (22). 'En één van de dingen die we ook samen doen is met Thea op pad. Dat is altijd heel leuk'.

In het voorjaar heeft het WIJ-team Groningen Thea kunnen koppelen aan de studentes. De moeder van een oud-huisgenoot kwam met de vraag of het studentenhuis mee wilde doen met de proef studentenhuizen te koppelen aan ouderen.

Kiezen uit drie

Het studentenhuis kon kiezen tussen drie personen. Met Thea hadden ze de beste klik. Iedere donderdagmiddag doen ze iets leuks met haar. Wandelen, winkelen, thee drinken, lunchen, of gewoon een boodschapje doen.

Thea is blij met 'de dames' zoals ze die zelf ook altijd noemt. Het staat elke week groot in haar agenda opgeschreven dat 'de dames' komen.

'Ik ben laatst met hun in het Forum geweest. Dat was leuk en ik heb iedereen jaloers kunnen maken met het feit dat ik al in het Forum geweest ben. Maar het was ook wel spannend', vertelt Thea.

Emotioneel

Bij de vraag of ze wel eens eenzaam is wordt Thea wat emotioneel. 'Ja, daar vraagt u me wat. Vooral 's avonds voel ik mij eenzaam. Ik ben blij en heel dankbaar dat de dames regelmatig met mij op stap willen', vertelt Thea.

'Het is altijd heel erg leuk. Thea kan altijd heel goed meepraten met ons. Als wij bijvoorbeeld vertellen dat we op stap zijn geweest, vertelt zij ook uitgebreid over haar jeugd en hoe het vroeger was', vertelt studente Emmy Voskuijl (18). 'Ze is ook heel dankbaar altijd', vult Sophie aan.

De studentes vinden mevrouw Thea net zo belangrijk. Dat als nieuwe huisgenoten zich aanmelden en komen hospiteren, dat ze dan ook akkoord moeten gaan met mevrouw Thea.

Lees ook:

- Lees hier alles over onze actie voor elkaar