Verkoop Pepergasthuis mag doorgaan, bezwaren gemeente en bewoners afgewezen (update)

Het Pepergasthuis in Groningen (Foto: Sander Slager/RTV Noord)

De verkoop van het Pepergasthuis in Stad mag doorgaan. De Autoriteit Woningcorporaties heeft dat besloten. Dat meldt de gemeente Groningen.

Woningbouwcorporatie Lefier verkoopt het Pepergasthuis aan belegger Jan Berry Drenth. De corporatie wil er vanaf omdat het onderhoud en de exploitatie te duur zouden zijn.

Gemeente vocht verkoop aan

De gemeente Groningen is fel gekant tegen de verkoop van het Pepergasthuis. Wethouder Roeland van der Schaaf vocht de verkoop daarom aan bij de Autoriteit Woningcorporaties, die eerder ook al toestemming gaf voor de verkoop.

Tegen de uitspraak is overigens nog wel hoger beroep mogelijk. Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van het woonbeleid in de gemeente Groningen, beraadt zich op zulke stappen. Hij zegt 'zeer teleurgesteld, maar niet verslagen' te zijn. 'De gemeente overweegt beroep bij de rechtbank. Wij zien daar gronden voor.'

Pesterij

Een overwinning noemt interim-directeur Margriet Drijver van Lefier de uitspraak van de Autoriteit Woningcorporaties dan ook nog niet. Maar: 'Wij wisten dat we het goede deden. En dat werd bevestigd door de minister.'

Dit wordt zo langzamerhand pesterij. Deze koper past bij de stad en monumenten Margriet Drijver - Lefier

'De gemeente wil kennelijk alles doen om te voorkomen dat dit pand verkocht wordt, maar wij hebben een koopovereenkomst en een koper die wil kopen. Ik vind dit zo langzamerhand pesterij worden. Waar ik grote moeite mee heb, is dat de gemeente een koper die wij goed vinden - die van de Stad en van monumenten houdt - alsmaar in een kwaad daglicht wordt gesteld. Terwijl uit alles blijkt dat we mogen verkopen en dat zij passen bij het volkshuisvestelijk beleid.'

'We gaan begin januari kijken wat de volgende stap is. Wat ons betreft is dat gewoon verkopen.'

De geschiedenis van het Pepergasthuis

Het Pepergasthuis (ook wel St. Geertruidshuis genoemd) heeft een rijke geschiedenis. Het werd in 1405 gesticht als gasthuis voor pelgrims die naar Groningen kwamen. Na de de capitulatie van de stad voor de Prins van Oranje in 1594, kreeg het gebouw een nieuwe bestemming: een wooncomplex voor oudere Stadjers. Ouderen die zich inkochten, kregen er verzorging en konden er tot hun dood wonen. Het Pepergasthuis (ook wel St. Geertruidshuis genoemd) heeft een rijke geschiedenis. Het werd in 1405 gesticht als gasthuis voor pelgrims die naar Groningen kwamen. Na de de capitulatie van de stad voor de Prins van Oranje in 1594, kreeg het gebouw een nieuwe bestemming: een wooncomplex voor oudere Stadjers. Ouderen die zich inkochten, kregen er verzorging en konden er tot hun dood wonen. Daarnaast woonden er 'dollen', die tegen betaling bezichtigd konden worden op zondagen. In 1861 werd het complex voor het laatst uitgebreid. In de loop van vorige eeuw kwamen steeds meer woningen leeg te staan in het complex. Vanaf 1954 mogen de 29 woningen daarom ook worden verhuurd. Lefier is de huidige beheerder van het complex, maar wil er dus eigenlijk vanaf vanwege de hoge kosten. Aquarel van het Pepergasthuis door Jan Bulthuis, 1786 (Publieke domein)

Dit artikel is bijgewerkt met een reactie van Lefier en wethouder Roeland van der Schaaf.

