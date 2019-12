Dit is hoe de gemeenteraad het zonnepark bij Finsterwolde wil tegenhouden

De plannen voor het geplande zonnepark in Finsterwolde. (Foto: F S Solar)

De gemeenteraad van Oldambt hoeft géén verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor de bouw van een zonnepark bij Finsterwolde. Dat is de uitkomst van eigen onderzoek door de raad, die daarmee een stokje hoopt te steken voor de bouw van de zonneweide.

Het zonnepark houdt de gemoederen in Oldambt sinds 2017 bezig. De raad besloot in oktober tot eigen onderzoek over te gaan in de zoektocht naar juridische argumenten die de komst van het zonnepark tegen kunnen houden.

Onderbouwing

In opdracht van de gemeenteraad heeft Trip Advocaten de plannen juridisch tegen het licht gehouden. De onderbouwing van Trip Advocaten is in handen van RTV Noord.

Daarin staat onder meer dat het zonnepark niet in overeenstemming is met het eigen gemeentelijk beleid van Oldambt. De gemeente moet eerst beleid maken ten aanzien van locaties voor zonneparken, voordat meegewerkt kan worden aan ad hoc initiatieven.

'Dat zich in een individueel geval een mogelijk geschikte locatie voordoet, betekent naar de mening van de raad nog niet dat de raad gebonden is aan het verlenen van medewerking aan vergunningverlening', zo staat in het stuk van Trip Advocaten.

Zonnepanelen tasten landschap aan

De dertigduizend zonnepanelen omringd met een twee meter hoog hekwerk met beplanting tasten bovendien het open landschap boven Finsterwolde aan. De zonneweide zou daarmee te veel impact hebben op het uitzicht van omwonenden.

De argumenten die Trip Advocaten heeft opgesteld om het zonnepark tegen te houden, zijn naar alle fractievoorzitters in de gemeenteraad gestuurd. Die moeten binnen enkele weken aangeven of zij zich kunnen vinden in de argumentatie.

Rechter

De initiatiefnemer van het zonnepark kondigde eerder al eens aan naar de rechter te stappen als de gemeenteraad een streep zet door de bouw van het zonnepark.

