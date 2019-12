Kerst in Ronald McDonald Huis: 'Het is een thuis geworden weg van huis'

Met je kind die is opgenomen in het ziekenhuis zitten: dat is geen kerst waarop je hoopt. Maar het is wel de realiteit voor alle gezinnen die in het Ronald McDonald Huis in Stad verblijven.

In het Ronald McDonald Huis logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in het UMCG. Het huis staat in de Gorechtbuurt, op loopafstand van het ziekenhuis.

Het huis telt 28 kamers, waarvan er deze kerst 25 zijn gevuld. Al die 25 gezinnen hebben deze kerst een kind in het ziekenhuis liggen.

Het Ronald McDonald Huis in Groningen (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

Bauke en Ilona uit Haaksbergen maken deel uit van een gezin dat in het huis logeert. Twee weken geleden werd hun negen maanden oude dochtertje met een ambulance uit Enschede naar Groningen gereden.

'Het was nogal acuut', vertelt Bauke. 'In het ziekenhuis in Enschede konden ze haar niet helpen.'

Bij je kind zijn

Het stel pakte snel wat spullen bij elkaar en vertrok samen met hun zoon naar Groningen. 'Ik ben heel blij dat het Ronald McDonald Huis er is, want je wilt gewoon bij je kind zijn.'

Nog altijd weten ze niet zeker wat hun dochtertje precies heeft. Ze hopen daar snel duidelijkheid over te krijgen. Als deze dagen door de artsen het vermoeden wordt bevestigd, moet het gezin nog zeker acht tot tien weken in Groningen blijven.

De zoon van Bauke en Ilona speelt een spel met andere kinderen (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)



Ilona werkt vrijwel helemaal niet meer, zodat ze bij haar dochter kan zijn. Bauke is intussen door bijna al zijn snipperdagen heen. Ze hebben door de situatie genoeg zorgen aan hun hoofd, maar zorgen over hun verblijf hebben ze door de vrijwilligers van het Ronald McDonald Huis niet.

'Ik moet een heel groot compliment maken aan de vrijwilligers', zegt Bauke. 'Ze denken echt met je mee en ontzorgen je. Dit is een thuis geworden weg van huis.'

Meer dan zeventig vrijwilligers

In het huis werken in totaal meer dan zeventig vrijwilligers die elkaar aflossen in ploegendiensten. Rond kerst organiseren ze speciale dingen.

'We hadden gisteravond een kerstdiner waarbij iedereen kon aanschuiven', vertelt vrijwilliger Esther Jansen. 'En er kwam een kinderkoor zingen. We willen wel stilstaan bij dit soort momenten.'

Het huis staat vol met kerstversieringen. In de keuken en een huiskamer staat een kerstboom. Op verschillende plekken hangen kerstmutsen.

Gezondheid is geen gegeven

'Ik vind het bijzonder dat je veel voor mensen kunt betekenen door iets te doen', vertelt Jansen. 'En zoveel doen we niet eens. Maar alleen al door er te zijn geef je mensen steun en rust. Dat vind ik mooi.'

Werken in een omgeving als het Ronald McDonald Huis zet je daarnaast met beide benen op de grond, beaamt de vrijwilligster. 'Een gezond kind is geen gegeven. Gezondheid is geen gegeven. Daar ben je je wel bewust van.'

Bij de keuken staat een kerstboom (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)



Een ander gezin dat in het huis slaapt komt uit het Zuid-Friese Scherpenzeel. Inge en Gerald logeren met twee kinderen in het huis, hun dochter van drie ligt in het UMCG.

Het stel zit al meer dan een maand in het Ronald McDonald Huis. Begin februari hopen ze met z'n allen weer naar huis te kunnen. Tot die tijd wisselen vader en moeder elkaar af en proberen ze in de weekenden met z'n allen in Groningen te zijn.

'De vorige keer sliepen we in het ziekenhuis bij onze dochter', vertelt Gerald. 'Dan is je wereld wel echt heel klein. Nu zijn we veel meer onder de mensen.'

Ze begrijpen je echt

De mensen in het huis hebben ook steun aan elkaar. 'De mensen hier begrijpen je echt', vertelt Inge. 'De mensen thuis vinden het ook allemaal heel erg voor je, maar ze begrijpen toch niet echt wat je allemaal doormaakt. Dat begrijpen ze hier wel.'

Beide gezinnen zijn blij met de mogelijkheden die ze hebben in het huis. Hun kerst vieren ze dit jaar samen in Groningen. 'Misschien dat morgen nog onze familie vanuit Twente naar Groningen komt', zegt Bauke.

'Ik heb me er helemaal aan overgegeven dat we hier zitten', aldus Inge. 'Het is fijn dat je niet steeds op en neer hoeft. Wij weten gelukkig wanneer we ongeveer naar huis kunnen. Dat is voor veel mensen anders.'

Snel naar Twente

'Liever had ik er geen gebruik van gemaakt, maar ik ben wel heel blij dat het er is', vertelt Ilona. 'En Groningen is een mooie stad, maar ik hoop dat we snel weer naar Twente mogen.'