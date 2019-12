Kerst in het ziekenhuis met hapjes en kransjes: 'We zijn zo verwend!'

Terwijl de meeste Groningers kerst thuis of bij familie doorbrengen, zijn er ook die dat niet kunnen. Tineke Sijsling ligt nu bijvoorbeeld in het Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda met longproblemen.

'Zaterdag voelde ik me helemaal niet lekker en mijn hondje kroop steeds stijver tegen me aan. Die voelen zoiets hè', vertelt ze. 'Toen dacht ik: morgen is het beter. Maar niet dus: ambulance voor de deur en weg.'

Het gebeurt op de trouwdag van Tineke en haar man Hielko. 'Ik zou 53 jaar huwelijk met haar vieren, toen ging het niet goed.' Hielko brengt kerstavond en eerste kerstdag daarom alleen door, zonder zijn vrouw. 'Mijn dochter en kleinkinderen zijn geweest. En ik kon bij haar in het ziekenhuis komen, dus het is redelijk goed verlopen.'

Kerst in het ziekenhuis

In de gangen van het Ommelander Ziekenhuis hangen kerstkransen. Op de kamer van Tineke Sijsling staat ook nog een klein boompje op tafel. Dat hebben ze zelf meegenomen. 'Om een beetje kerst met z'n tweeën te vieren,' zegt Hielko. Dat is best goed gelukt, vooral dankzij de verpleegkundigen die de patiënten extra verwennen.

Tineke: 'Een tien met een dikke griffel, zo lief. Gisteren allemaal hapjes, gevulde eieren. Je weet niet wat je overkomt.'

Werken met kerst hoort erbij

Verpleegkundige André Nieboer is één van die verpleegkundigen die werken tijdens kerst. 'Als je dit beroep kiest, dan weet je dat je de feestdagen wel eens aan het werk moet. Het is anders dan op andere dagen en dat geeft een andere dimensie aan het vak.' Hij en zijn collega's maken er wel wat van. 'Iedereen neemt wat mee. Dan doen we er tussen de middag wat extra's aan: een extra soepie of een stukje stol.'

André Nieboer moet de kerstdagen werken



Foto: Eva Hulscher/RTV Noord

Kerstverlof

Veel bedden in het ziekenhuis zijn ook met kerst gewoon gevuld. Patiënten die heel graag naar huis willen -desnoods voor een paar uur- mogen dat als het medisch kan. 'Als mensen zeggen: ik krijg toch familie over en er wordt op mij gelet, dan is er een mogelijkheid om naar huis te gaan. Maar het moet wel verantwoord zijn.' Dit jaar maakt geen enkele patiënt van het Ommelander Ziekenhuis er gebruik van.

Naar huis!

Tineke Sijsling is zo blij als een kind; in de loop van tweede kerstdag mag ze naar huis. Ze is van het infuus af en de rest van de medicatie kan in tabletvorm. Wat gaan ze doen met het staartje van kerst 2019?

Hielko: 'Ik denk van die kleine dingetjes op een pannetje enzo, dan vernuveren we ons wel.' Tineke denkt daar heel anders over: 'Ik dacht: we gaan lekker Chinezen!' Wat het ook wordt, zoon en schoondochter komen ook. 'Het gaat allemaal goedkomen; ik wil naar huis!'