Kerstcadeau: Kat Kismo keert na twee jaar terug

Een onverwacht kerstcadeau voor Alida Boven uit Middelstum. Haar kat Kismo liep vlak voor de jaarwisseling in 2017 weg van huis. Nu, bijna twee jaar later, staat de kat ineens weer op de stoep.

De kat verdween op 28 december, toen er in de buurt vuurwerk werd afgestoken. 'Dat was allemaal lawaai. Daar was ze bang voor', zag Alida. 'Ze is weggegaan en ik heb haar nooit weer gezien.'

Dood?

Alida ging ervan uit dat de kat dood was. 'We hebben destijds nog wel gezocht, maar in zo'n vuurwerkperiode ga je van het slechtste uit', zegt ze in Expeditie Grunnen. Aan haar kinderen vertelde Alida dat Kismo niet meer in leven was.

Maar vlak voor kerst dit jaar kreeg Alida een telefoontje van de dierenarts: Kismo was gevonden in Stedum!

Twee katten

Doordat de kat gechipt is, kon het baasje van Kismo gevonden worden. De kat maakt het naar omstandigheden goed. 'Het is gissen waar hij is geweest', vertelt Alida. 'Maar hij ziet er wel gezond uit en heeft goed te eten gehad.'

Door zijn afwezigheid, moet Kismo nu het huis delen met een nieuwe kat: Tijger. 'Ze vechten wel met elkaar. Het is nog even wennen voor Kismo', vertelt Madelon, de dochter van Alida.