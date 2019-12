Expeditie Grunnen: Last-minute kerstboodschappen

Presentator Ronald Niemeijer is benieuwd wat iemand in zijn boodschappenkarretje heeft zitten. (Foto: Marthijs Veldthuis/RTV Noord)

'We zijn de champignons vergeten', zegt een stel dat een supermarkt in Delfzijl binnenloopt. Mensen lopen af en aan om nog gauw de laatste dingetjes in de supermarkt te halen voor Tweede Kerstdag.

Smeerseltjes voor op de toastjes, stukjes paprika voor op de gourmet, allemaal dingen die toch nog even vergeten zijn. Expeditie Grunnen nam een kijkje.

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

