OM: 'Gefaald bij optreden tegen boze boeren op snelweg' (update)

Dat zegt officier van justitie Linda Bregman in het blad Opportuun van het Openbaar Ministerie.

'Niet gelukt'

'Dat handhaven is niet gelukt. Niet omdat we het niet wilden. Niet omdat we de wet niet snapten. Maar omdat het gewoon niet tegen te houden was.'

Het was vooraf wel de bedoeling om de trekkers tegen te houden. Bregman zegt ook dat er sprake was van veel alcoholgebruik.

'En het grote publiek stond vrij massaal achter de demonstranten. Dan zit je met dilemma's. Als je dan stevig optreedt, kan de boel enorm escaleren, met alle risico's van dien. Tegen welke prijs wil je dan gaan optreden?'

'Gekozen voor veiligheid'

Het was bovendien lastig om de boeren te beboeten, omdat trekkers geen kenteken hebben. 'Maar ik denk dat de politie gewoon heel verstandig heeft gehandeld. Zij heeft gekozen voor zoveel mogelijk veiligheid op de snelweg. Daar reden ook gewoon gezinnen en mensen op weg naar hun werk.'

Agractie ontstemd

Boerenactieclub Agractie Nederland is ontstemd over het interview. Volgens de belangengroep 'had de driehoek in Den Haag op 1 oktober hun zaakjes niet geregeld' en lieten ze 'trekkers gewoon doorrijden'.

De acties verliepen volgens een woordvoerder in een 'gemoedelijke sfeer' zonder aanhoudingen, overtredingen of alcoholgebruik, 'een enkel incident daargelaten'. Daarbij werden 'overal in het land colonnes trekkers door politieagenten van lokale korpsen rechtstreeks de snelweg op geleid, regelmatig uitgezwaaid door de plaatselijke burgemeester en wethouders'.

