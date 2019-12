Burgemeester Pekela baalt van onopgeloste inbraken: 'Er is een tekort aan agenten'

In Pekela zijn in drie jaar tijd zeventig woninginbraken gemeld, maar geen enkele werd opgehelderd. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

Te weinig capaciteit

'Inbraken zijn een rampzalig iets', zegt Kuin. 'Iemand is in je huis geweest en heeft aan je spullen gezeten. Dan is het vervelend dat er niks is opgelost. Dat baart mij wel zorgen.'

Volgens Kuin ligt de oplossing in Den Haag. 'De opsporingscapaciteit moet worden vergroot, dat zeg ik al tijden. Er is een tekort aan agenten. In Pekela hebben wij 2,5 FTE voor wijkagenten, maar zij hebben ook andere taken waardoor zij niet altijd beschikbaar zijn.'

'Dus mocht je meer inbraken willen oplossen, dan moet je echt de capaciteit verhogen. Helaas ga ik daar niet over, maar de minister.'

Cirkeltje om de wijk



Ondertussen blijft Pekela doen wat zij kan. Er wordt voorlichting gegeven, er hangen zogenaamde Whatsappborden om boeven af te schrikken en er zijn meer acties.

Melvin van der Veen werkt voor de gemeente. Hij vertelt over de acties:

'Als er een inbraak is, dan trekken wij een cirkeltje om de wijk en sturen wij een brief. Op die manier waarschuwen wij de buurt. En over een paar weken hebben wij een witte voetjes actie. Dan gaan wij door de wijken om te kijken naar onveilige situaties. Als we bijvoorbeeld een raam open zien staan, dan leggen wij een flyer in de vorm van een wit voetje op de vensterbank.'

