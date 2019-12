Vuurwerk halen uit Duitsland? Politie controleert met steekproeven, dit zijn de regels

Bij vuurwerkliefhebbers begint het hart vandaag sneller te kloppen. Zowel in Nederland als in Duitsland start de verkoop van vuurwerk

Ga je naar Duitsland om pijlen en potten te kopen? De politie laat weten steekproefsgewijs te controleren.

Dynamische controles

Volgens de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) komt zeker tien procent van het vuurwerk dat in Nederland wordt afgestoken uit Duitsland. In de grensregio's is dat nog veel meer. De politie gaat de komende dagen vaker te controleren.

'We houden dynamische verkeerscontroles', zegt politiewoordvoerder Anthony Hogeveen. 'Dat houdt in dat we rondrijden en letten op auto's. Als ze volgeladen zijn met vuurwerk, gaan ze er waarschijnlijk bij het eerstvolgende tankstation af voor een controle.'

Nederlanders mogen vuurwerk kopen in Duitsland, maar daar zijn wel regels aan verbonden:

Dit zijn de regels: - Je mag maximaal 25 kilo vuurwerk per auto invoeren;

- Je mag alleen consumentenvuurwerk kopen. Daarop staat: 'Geschikt voor particulier gebruik';

- Het vuurwerk moet een Nederlandse gebruiksaanwijzing hebben;

- Op het vuurwerk moet een CE-markering staan;

- Wil je meer dan 25 kilo vuurwerk importeren? Dan moet je dit melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Minder strenge eisen

Het Duits vuurwerk is populair, omdat verkopers aan minder strenge eisen hoeven te voldoen. De potten en pijlen liggen in de Aldi en de Lidl naast de doperwten in de vriezer, vaak voorzien van een bordje 'Bitte nicht rauchen'. In Nederland zijn speciale verkoopruimtes nodig met sprinklerinstallaties.

Chinese rollen en single shots

In Nederland mogen dit jaar voor het laatst Chinese rollen en single shots (kleine buizen waar een effect uit komt) worden verkocht. De vuurwerkbranche verwacht een run hierop. Nederlanders slaan deze rollen in voor de komende jaren.

'Achterdeur blijft open'

Wat Duitsland doet, is nog niet bekend. BPN is in elk geval niet blij met deze ontwikkeling. 'Wij doen de voordeur dicht, terwijl de achterdeur openblijft. Als er vraag is en vlak over de grens aanbod, blijven mensen kopen', zegt voorlichter Marcel Teunissen.

Nederlanders kopen jaarlijks voor zeventig miljoen euro aan vuurwerk. Je kunt het kopen op 28, 30 en 31 december. Je mag het tijdens oud en nieuw van 18.00 tot 02.00 uur afsteken. Niet overal, zo zijn in de gemeente Groningen tien vuurwerkvrije zones ingesteld.

Lees ook:

- 'Illegaal vuurwerk? Noem het gewoon explosieven'