Japanse duizendknoop zit zuidelijke ring in de weg

Na de vleermuis, chroom-6 en het schadelijke PFAS worden de bouwers van de zuidelijke ringweg in Groningen nu geplaagd door de Japanse duizendknoop. Een plant die zo sterk is dat de wortels door beton en asfalt heen groeien.

'De Japanse duizendknoop is een beetje vergelijkbaar met de berenklauw', vertelt Bert Kramer van aannemerscombinatie Herepoort. 'Als je die plant in je fundering krijgt dan heb je een probleem.'

De exotische woekeraar is in grote getale aangetroffen langs de zuidelijke ringweg ter hoogte van het gebouw van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aan de Kempkensberg. In overleg met de opdrachtgever wordt nu gekeken hoe de planten verwijderd moeten worden.

Verdrinken in een vijver

Er zijn verschillende methodes om de Japanse duizendknoop te vernietigen. 'Eén van de methodes is door de plant te 'verdrinken' in een vijver', vertelt Kramer. 'Daardoor kunnen de wortels niet meer ontkiemen.'

Eén van de mogelijkheden om de plant de dumpen is de skivijver, even verderop langs de ringweg. Kramer: 'Maar als we straks beginnen met het ontgraven van het westelijk deel van de tunnelbak, dan is de skivijver ook interessant om te gebruiken als bezinkdepot.'

Zoektocht

Het wordt dus nog een hele zoektocht waar aannemerscombinatie Herepoort met de Japanse duizendknoop heen moet. Bijkomend probleem: de grond zou gebruikt worden voor de aanleg het Zuiderplantsoen. Het plantsoen komt op een deel van de tunnelbak te liggen, en wordt aangelegd op betonnen deksels.

'De aarde die wordt gebruikt moet aan hele strenge eisen voldoen', aldus Kramer. 'Dat kost heel veel geld.'

Twijfel slaat toe

Daarom is in samenspraak met de opdrachtgever besloten om de grond die er ligt op te waarderen zodat het alsnog gebruikt kan worden als teelaarde. Kramer: 'Daar was iedereen heel enthousiast over, maar nu de Japanse duizendknoop om de hoek komt kijken slaat de twijfel toe. Want stel je voor dat er sporen van de plant achterblijven in de grond, dat zou heel veel schade kunnen veroorzaken.'

En dus jaagt een op het eerste oog onschuldig plantje de bouwers vermoedelijk alsnog op kosten. 'Ik had twee jaar geleden nog nooit van de Japanse duizendknoop gehoord', besluit Kramer. Maar nu herken ik hem van verre al en geloof me dat plantje wil je niet in de buurt hebben.'