Ecodorp Ter Apel blikt terug: 'We hebben een boef gepakt'

Het was een hectisch jaar voor de initiatiefnemers van het Ecodorp in Ter Apel. Na jaren van voorbereidingen konden ze eindelijk aan de slag op het terrein van de voormalige aardappelmeelfabriek in het dorp.

Sinds ongeveer twee weken is het terrein, na vier jaar aan voorbereidingen, eigendom van het Ecodorp Noordeland. Ze hebben het terrein voor een symbolisch bedrag overgenomen. 'En dat betekent dat we nu écht los kunnen', vertelt Nati Visser.

Het Ecodorp Noordeland is een leefgemeenschap die streeft naar een hoge mate van zelfvoorziening waarbij er rekening wordt gehouden met milieu en natuur. Het is de bedoeling dat inwoners van het ecodorp in kleine energieneutrale woningen gaan wonen.

Samen met Fedde Jorritsma laten ze zien wat er het afgelopen jaar is gebeurd. 'We lopen nu naar een verblijf voor de mensen die het terrein bewaken', vertelt ze. Enkele toekomstige bewoners verblijven tijdelijk op het terrein om gespuis te weren.

In september is er begonnen met de werkzaamheden.



En het resultaat mag er wezen. Wat begon als een kale, lege schuur is nu een gezellige verblijfplaats met een warme efficiënte kachel.



Ook hebben de 'ecodorpers' een pizza-oven gemaakt.



Daarnaast staan er enkele huisjes, waar de bewakers van het terrein tijdelijk kunnen verblijven.



Bewakers nodig

En die bewakers blijken geen overbodige luxe. Er is in de afgelopen maanden zelfs een 'boef' opgepakt. Jorritsma: 'Die was boven in de fabriek de balken aan het wegzagen. Hij zag daar blijkbaar waarde in. Hij is vervolgens afgevoerd door de politie.'

Het terrein was voor de komst van het Ecodorp een gewilde plek voor ijzerdieven en vandalen. 'Maar daar komt nu langzamerhand een einde aan', verheldert Visser.

Toekomst

Ook volgend jaar wordt er hard gewerkt aan het opvallende initiatief. Volgens Jorritsma wordt er dan begonnen met 'een afvalwaterzuivering en duurzame energie uit bijvoorbeeld zonnepanelen'. Ook is het de bedoeling dat de eerste plannen voor de kleine energieneutrale huisjes, de zogenaamde tiny houses, klaar zijn.

Visser hoopt dan in begin 2021 eindelijk te kunnen beginnen met de bouw van haar eigen huisje. 'Natuurlijk moeten we nog heel veel doen voordat we zo ver zijn, maar ik hoop dat er dan een eerste aanzet is', vertelt ze.