Ernstig zieke Chantal Jonk heeft ton nodig om te overleven, 'maar we zien toekomst'

Chantal Jonk is 34 jaar, is moeder van een 13-jarige dochter en heeft de zeldzame ziekte Ehler Danlos Syndroom, een bindweefselziekte waardoor lichaamsdelen steeds uit de kom schieten. In Nederland kan Jonk niet geopereerd worden, maar wel in Barcelona.

De verzekering dekt echter de operatie in Barcelona niet. 'Ze kijken of een operatie kan in Nederland en dat kan in dit geval niet', legt haar vriend Michel Ferwerda uit. 'Omdat we moeten uitwijken naar Barcelona kunnen we er lastig een kostenplaatje aanhangen.'

Complicaties

Naar schatting heeft Jonk 100.000 euro nodig voor de operatie. 'Er zijn vergelijkbare gevallen geweest waarbij de operatie 70.000 euro kostte, maar die van Chantal is gecompliceerder', weet Ferwerda.

Jonk komt zelf nauwelijks nog buiten haar slaapkamer. 'Haar nek is heel erg verslechterd. Er zijn complicaties', zegt Ferwerda. 'Ze ligt nu in de slaapkamer, zonder licht en geluid. Alle prikkels zijn teveel voor haar.'

Crowdfunding

Vorige week is er een crowdfunding gestart en dat heeft inmiddels 36.000 euro opgeleverd. 'Dat is nog niet genoeg, maar we zien weer toekomst. Als je naar de dochter van Chantal kijkt: ze lachte al een poosje niet meer, maar nu begint ze weer te lachen. We zijn zo blij dat mensen helpen en ons steunen.'

Om het bedrag bij elkaar te krijgen hebben ze de Stichting Chantal Wil Leven opgericht. Via de website van de stichting kunnen mensen doneren.