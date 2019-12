Komen de Europa en El Galeon naar DelfSail?

'Ik heb goede hoop dat er een hele mooie, grote vloot naar DelfSail komt', zegt ze opgetogen.

Slim moment

De organisatie heeft nog geen schepen vastgelegd. Eigenaren van tall ships leggen nu pas de laatste hand aan de planning voor 2020. Wel houdt Blijdorp-Jonker de lijntjes warm, onder andere op de International Sail Training & Tall Ships-conferentie afgelopen maand in Antwerpen.

'We zijn op dit moment met een aantal partijen in onderhandeling. Zij gaan kijken of DelfSail in hun programma past', zegt de directeur. 'Wij houden het op een strategisch goed moment: twee weken voor de start van de Tall Ships Races in Klaipeda (Litouwen). Dat trekt veel schepen.'

Imposant galjoensschip

De Slochterse kan nog niet zeggen welke schepen naar Delfzijl komen, maar wel met welke tall ships gesprekken lopen. 'We zijn onder andere bezig met een replica van de El Galeon, een imposant galjoensschip dat vroeger naar Zuid-Amerika voer.'



El Galeon (bron: FundacionNaoVictoria)



Oost-Europa, Nederland

Ook praat Blijdorp-Jonker onder andere met de eigenaren van de Dar Mlodziezy (Pools zeilschip) en de Mir (Russisch opleidingsschip), die al eerder naar Delfzijl kwamen. Daarnaast probeert ze imposante schepen uit Nederland te strikken, waaronder de Thalassa, de Oosterschelde, de Eendracht en de Europa.

De Thalassa vaart nog altijd door Europa en is onder meer te vinden in Schotse en Franse wateren. De Oosterschelde zet regelmatig koers richting de Noordpool en is in de winter te vinden rond Kaapverdië, om ook in die periode reizen te kunnen maken.

Goede onderhandelingspositie

Naar verwachting kan de organisatie van DelfSail eind volgend jaar de eerste namen bekendmaken. Volgens Blijdorp-Jonker heeft Delfzijl een goede uitgangspositie: 'Schepen worden hier altijd goed ontvangen. Er zijn veel vrijwilligers, de haven is overzichtelijk en ook nog eens dichtbij het centrum.'

Blijdorp-Jonker zit voor de vijfde keer in de organisatie van DelfSail, dat plaatsvindt van donderdag 10 tot en met zondag 13 juni 2021.

Lees ook:

- Directeur DelfSail: 'Er komen mooie verrassingen aan'