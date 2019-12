Van kelder tot dak: met deze kinderziektes kampt het Forum

Lekkage in de garage

We beginnen beneden. Het kunstwerk Wervel in de parkeergarage van het Forum Groningen wordt beschermd tegen lekkage. 'Er komt water naar beneden en er zit nogal wat elektriciteit in het kunstwerk', zegt een woordvoerder van de gemeente Groningen.

Het kunstwerk wordt met plastic afgeschermd



'Er wordt nog gekeken waar de lekkage vandaan komt', zegt de gemeente. 'In elk geval niet op de plek waar het water naar beneden komt. De problemen zijn waarschijnlijk na de jaarwisseling opgelost.'

Zware fietsenrekken

In de fietsgarage lopen bezoekers tegen heel andere problemen aan. Fietsen worden er 'gestapeld': zowel op de vloer als daarboven kan je je fiets kwijt.

Maar de bovenste rekken zijn zo zwaar om naar beneden te duwen dat mensen die hun fiets kwijt willen veelal vertwijfeld achterblijven. Uiteindelijk parkeren ze hun fiets soms zelfs ergens anders. Bij de gemeente zijn nog geen klachten binnen gekomen. 'Maar er wordt naar het probleem gekeken', zegt een woordvoerder.

Beenbrekende loopband

Ook de toegang naar de fietskelder is nog niet optimaal. De onoverdekte loopband werd bij regen zo glad dat een bezoeker zijn been brak. Daarop besloot de gemeente tijdelijk een tent over de loopband te plaatsen. In februari volgt een glazen overkapping.

Schuifdeuren

Waar lopen we nog meer tegenaan? Allereerst tegen de schuifdeuren. Letterlijk, want twee van de vier deuren bij de hoofdingang gaan niet open. Waarom is dat?

'Het is seizoensgebonden', zegt Pernille Claessen, woordvoerder van Forum Groningen. 'Nu vanwege de kou. Op die manier werkt de sluisfunctie beter, de hal blijft lekker warm.' Als de temperatuur buiten stijgt, moeten alle schuifdeuren gebruikt kunnen worden.

Gevaarlijke roltrap

Op de roltrap tussen de achtste en tiende verdieping diende zich voor de opening al een probleem aan. Als je op de roltrap - mensen met hoogtevrees uitgezonderd - naar de leegte onder je kijkt, zie je het plafond namelijk niet aankomen. Met een mogelijke klap tegen je hoofd tot gevolg.

Afzetlinten bij de bovenste roltrap



De organisatie hing voor de opening al rood-witte afzetlinten op. Die zijn inmiddels vervangen door kettinkjes in dezelfde kleur. 'Niet de fraaiste oplossing', zegt woordvoerder Claessen, 'dus we kijken naar een manier waarop het beter kan worden weggewerkt.'

De huidige situatie: hangende kettingen



Drukte in de horeca

De horeca in het Forum kampt met topdrukte. Bij het filmcafé sluiten dorstige bezoekers aan in rijen waar al zeker twintig mensen op hun beurt wachten. In restaurant NOK, op de bovenste verdieping, klagen medewerkers over de drukte.

Forum-woordvoerder Claessen erkent dat de drukte de restaurants parten speelt. 'We zijn overspoeld door bezoekers. Het is geen excuus, maar wel verklaarbaar: de horeca heeft moeite met de aantallen. Er zijn inmiddels meer mensen aangenomen. Ook hebben we zwaargewichten aangetrokken om de zaak op de rails te krijgen.'

Boeken verspreid

Niet echt een kinderziekte, maar de indeling van de bibliotheek doet wel de wenkbrauwen fronsen. De boeken zijn door het hele gebouw verdeeld, in verschillende categorieën ingedeeld. Is dat wel handig?

Boeken in de bieb van het Forum



Als je puur afgaat op het aantal nieuwe leden van de bieb wel. 'In de eerste week hebben zich 162 mensen ingeschreven. Vorig jaar november waren dat er zo'n twintig per week', zegt de woordvoerder. Op de vraag of er ook mensen zijn die hun abonnement juist hebben opgezegd, geeft ze geen antwoord.

Drukte voor de deur

In de eerste 24 uur namen al duizenden bezoekers een kijkje in het Forum. En ook op de vrijdagmiddag waarop dit artikel geschreven wordt, staan er rijen voor de ingangen. Het Forum blijkt, zeker in weekenden en in de vakantie, een publiekstrekker.

Wie het Forum in wil, moet geduld hebben



Toch wil de woordvoerder nog niet zeggen hoeveel bezoekers het Forum in de eerste vier weken gehad heeft. Het (goede) voornemen is om dat op Oudjaarsdag bekend te maken.

