Fraeylemaborg gewoon open tijdens herstelwerkzaamheden

Niettemin is het monument tijdens de restauratie gewoon open. 'Gelukkig', reageert directeur Marjon Edzes. 'Hoewel zowel de aannemer als de architect aanvankelijk zei: sorry, het kan echt niet anders, maar we moeten dicht.'

Aardbevingsschade

Maar toen gaandeweg duidelijk was wat de aardbevingsschade precies behelsde, werd het project nog eens met 'boerennuchterheid' bekeken. 'Toen was de conclusie: het kan best in segmenten worden ingedeeld.'

Om bezoekers tegemoet te komen, zijn de toegangsprijzen wel gereduceerd. 'Twee euro minder voor volwassenen, en kinderen mogen gratis naar binnen. Want het ziet er allemaal natuurlijk toch iets minder mooi uit. Het staat helemaal in de steigers', zegt Edzes.

Sprookjeshuwelijken

Sprookjeshuwelijken vinden daarom even niet plaats. 'Sommige mensen hebben hun huwelijk daarom zelfs uitgesteld', zegt Edzes. Om daar grappend aan toe te voegen: 'Begrijpelijk, want op trouwen in de Borg rust een zegen. Al kan ik dat laatste niet wetenschappelijk onderbouwen.'

De totale restauratie kost 1,7 miljoen euro. 'En dan komt de aardbevingsschade er nog bij', weet Edzes. Er worden daken vervangen, er komen nieuwe bruggen, noem maar op. 'Monumentenglas rondom ook, zodat de Borg ook duurzamer wordt.'

App

Overigens, wie niet naar Slochteren wil/kan komen, of pas in juni, die kan via een app alvast even binnen kijken. 'Zoek maar op Fraeylemaborg, en je kunt 'm doanloaden.'

