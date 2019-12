Krakers blijven zitten: 'Zonde dat er niets met dit pand gedaan wordt'

'We zijn hier gisteren gekomen', zegt Bas*, één van de krakers die in het pand aan de Emdenweg in Stad zit.

Samen met Zoë staat hij in het gebouw dat op tweede kerstdag gekraakt werd. In een vertrek naast de voordeur ligt een matras op de grond, ook in andere kamers zouden die liggen. De kamer beneden is op het matras na leeg. 'Het is zonde dat er niets met dit pand gedaan wordt.'

'We moeten ergens wonen'

Bas wil langere tijd in het pand blijven, net als een onbekend aantal anderen. 'Ik woon nu nog in een kraakpand aan de Koningsweg, maar dat wordt in januari gedeeltelijk leeggehaald. 'Je moet toch ergens wonen.'

Zoë noemt zich net als twee anderen 'sympathisant' van de krakers. Ze woont in een ander kraakpand, maar blijft nog zeker een nacht aan de Emdenweg slapen.

Met hoeveel ze zijn willen beide niet zeggen. Als de politie vrijdagmiddag rond 17.30 uur onverrichterzake besluit te vertrekken, staan er zeker zes in het raam. Tijdens het interview komen anderen aanrijden.

Niet alleen wonen

De krakers willen het pand niet alleen gebruiken om in te wonen. Ze zijn van plan ruimtes te gebruiken als werkplaats. 'Ik heb verstand van auto's', zegt Bas. 'Ik kan andere mensen daar bijvoorbeeld dingen over leren.'

Zoë wil misschien ook een weggeefwinkel en een bibliotheek beginnen. 'We kunnen bijvoorbeeld bandjes laten spelen, informatieavonden organiseren of geld inzamelen voor een goed doel.'

Kritiek

Dat er kritiek is op de kraakactie, lijkt zowel Bas als Zoë niet veel te kunnen schelen. 'Het biedt ons onderdak en we willen aankaarten dat alles tegenwoordig maar met geld geregeld moet worden', zegt Bas.

'Wat wij belachelijk vinden', zegt Zoë, 'is dat er tegenwoordig op woningen wordt gespeculeerd en dat die vervolgens leeg blijven staan. In andere huizen betaal je een hoge huur voor crappy en slecht onderhouden panden. We willen de woningnood aankaarten: er moeten meer betaalbare woningen komen.'

'We willen iets moois opbouwen'

Volgens de krakers staat het pand inmiddels anderhalf jaar leeg. 'We willen langere tijd blijven en hebben de eigenaar in een brief laten weten dat we gas, water en elektriciteit zelf betalen en dat we geen schade gaan aanbrengen', zegt Bas, die overigens wel binnen rookt.

'We doen wel eens een raampje los', lacht hij. 'Met schade bedoelen we dat we niets fysiek kapotmaken en we gaan ook geen koper uit het pand jatten. Je hebt idioten die dat wel doen, maar wij willen iets moois opbouwen. We gaan niets stelen.'

Is kraken geen diefstal?

Maar is kraken niet ook gewoon een vorm van diefstal? 'Het is niet zo dat we het pand inpakken en meenemen', antwoordt Bas, die het dus niet als diefstal ziet.

'De politie is net vertrokken. Voorlopig blijven we hier zitten, en vanavond houden we een etentje.'

Kraken is in Nederland sinds 2010 strafbaar , met een maximale gevangenisstraf van één jaar. Als twee of meer personen een pand kraken, wat bij dit pand het geval is, kan de straf met een derde worden verhoogd. Eigenaren van een gekraakt pand kunnen aangifte doen: de eigenaar van het pand aan de Emdenweg heeft dat ook gedaan. Eind september kraakte een groep mensen een pand in de binnenstad van Groningen. Na ruim drie dagen werd dat pand op bevel van de burgemeester ontruimd.

* Bas is een gefingeerde naam. Zijn echte naam is bij de redactie bekend.

