Blazer van hoogste categorie bij ESD-SIC

Bij chemiebedrijf ESD-SIC in Farmsum was zaterdagochtend een blazer van de hoogste categorie.

De stofwolk die daarbij ontstond, trok volgens directeur Richard Middel in de richting van Appingedam en Delfzijl. Het bedrijf heeft een onderzoek ingesteld. Niemand raakte gewond.

Stof op auto's

Medewerkers van het bedrijf rijden door de omgeving om te kijken waar het stof is neergeslagen. Het is onder andere te zien op auto's en raamkozijnen. 'Waar mensen hinder ondervinden, zorgen wij voor een passende oplossing', zegt Middel. Mensen kunnen daarvoor contact opnemen met het bedrijf.

Wekelijks blazer

ESD heeft gemiddeld één keer per week te maken met een blazer. De stofwolk van vandaag was de 52e van 2019. Afgelopen jaren waren het er 36. Het was de derde in de hoogste categorie van dit jaar.

Vorige week waren er ook twee zware stofexplosies. Het bedrijf onderzoekt waardoor zich de laatste tijd grotere blazers voordoen. 'Daar hebben we meer tijd voor nodig', zegt Middel. 'Dat moet je analyseren.'

Tijdens blazers komen SiC-vezels mee die volgens de GGD en de Gezondheidsraad mogelijk kankerverwekkend zijn. De provincie wil dat ESD de vezels niet meer uitstoot en dreigde eerder met dwangsommen. Het bedrijf moet begin volgend jaar een vergunning aanvragen voor de uitstoot van de vezels.

Druk te hoog

De blazers ontstaan tijdens het productieproces van siliciumcarbide, een harde steensoort die onder andere in schuurpapier en dieselroetfilters zit. Het wordt geproduceerd in grote ovens in de buitenlucht. Soms wordt de druk in een oven te groot en volgt er een stofpluim.

Lees ook:

- Gemiddeld één blazer per week bij ESD-SIC

- Provincie geeft ESD-SIC nieuwe kans om uitstootvergunning aan te vragen