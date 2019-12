Kampeerhal Roden sluit eerste jaar af met 'bescheiden winstje'

De weg ernaar toe was druk, hectisch en zeer spannend, tot en met de grote opening op 30 maart van dit jaar. Maar negen maanden later zijn ze bij de Kampeerhal Roden zeer tevreden over het openingsjaar.

'Het gaat goed, we hebben een bescheiden winst gemaakt. Voor een eerste jaar zijn we er heel blij mee', zeggen de jonge directieleden tegen RTV Drenthe.

Een tevreden grijns staat er op de gezichten van Harmjan Poel en Richard Kremer. Het waren spannende tijden. Zou het lukken om na het faillissement van de Vrijbuiter in september 2018, een nieuwe kampeergigant in de benen te krijgen? Het antwoord is volmondig 'ja'.

Fantastisch

'Het was een fantastisch jaar. Het is toch altijd weer heel spannend of de klant je ook weer weet te vinden, nadat het hier een half jaar dicht is geweest. En dat is goed gegaan. Er zijn hier toch de afgelopen maanden dik 400.000 mensen geweest. We hoopten op meer, maar laten we dat voor volgend jaar vasthouden', aldus Kremer en Poel.

Doel was namelijk meer dan 500.000 bezoekers. Dat is het volgens de mannen 'helaas niet geworden'. Dat er dan toch winst is gedraaid, is een mooie opsteker.

Kosten laag

'De mensen die hier bij ons zijn gekomen, die hebben het geld goed besteed. En we hebben de kosten laag weten te houden. Dat is ook iets wat bij de Vrijbuiter misging. Hoge kosten op kantoor, veel op voorraad, dat zijn zaken die we absoluut anders wilden doen.'

