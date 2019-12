Groningers kopen vuurwerk; files in Bunde

De hele dag zijn er al lange rijen auto's in het Duitse plaatsje Bunde. Er is nauwlijks meer een parkeerplek te vinden: de vuurwerkverkoop is van start gegaan. Veel Groningers halen hun knalwerk over de grens.

Voor honderden euro's wordt vuurwerk ingeslagen. 'Het is toch goedkoper dan bij ons?', zegt een van de Groningers die met een vol winkelwagentje de supermarkt verlaat. Ze heeft zo'n 250 euro aan vuurwerk gekocht.

De Duitse supermarkt heeft tweetalige bordjes voor de Nederlandse klanten



Even verderop wordt 300 euro aan vuurwerk in de kofferbak van een auto geladen. 'Dit is voor drie personen redelijk normaal', zegt de koper. 'Het is maar een keer per jaar, hè?'

'Jusitie weegt wel'

De Nederlandse politie houdt extra controles om te voorkomen dat mensen te veel vuurwerk meenemen. Er mag maximaal 25 kilo in de auto worden vervoerd. Of alle kopers dit precies afmeten? 'Ik heb het niet nagewogen', zegt een man bij wie de kofferbak uitpuilt. 'Als we worden aangehouden dan doet justitie dat wel', lacht hij.

Maar of het Duitse vuurwerk nou mooier is en of het daadwerkelijk goedkoper is? Voor de meesten is vuurwerk halen in Bunde gewoon traditie. 'Het is gezellig. Je bent er even een dagje uit.' Na een braadworstje keren de auto's weer huiswaarts.

Volgens de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) komt zeker tien procent van het vuurwerk dat in Nederland wordt afgestoken uit Duitsland. Duits vuurwerk is populair, omdat verkopers aan minder strenge eisen hoeven te voldoen.

