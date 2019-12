Expeditie Grunnen: Spekkedikken bakken al jaren een traditie

De dagen na Kerst tot en met Oudjaarsdag staan in Sellingen in het teken van spekkedikken bakken. Expeditie Grunnen jureert vandaag.

De geur komt je tegemoet als je gebouw de Sprankel deze dagen binnenloopt. Tientallen dorpsbewoners van Sellingen zijn daar aan het bakken, deeg maken en verkopen. De opbrengst gaat naar het onderhoud van de Sprankel, het verenigingsgebouw van de kerk.

Of er nou drie of vier worstjes in de spekkedikken terechtkomen, zie je in de uitzending.

Ook in Expeditie Grunnen

- Vuurwerk in Bunde

- Het Open Groninger Carbidschiet Kampioenschap

- Frits heeft een boodschap voor de Groningse bevolking

- Zendamateurs in Onstwedde

- En nog veel meer

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!



Bekijk hier eerdere uitzendingen van Expeditie Grunnen