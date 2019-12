Vuurwerkhandelaren hebben voordeel bij gunstige verkoopdag

'Normaal is het op zaterdag erg rustig en kopen mensen pas op het laatste moment vuurwerk. Mensen zijn toch vrij in het weekend of gaan er op zaterdag gezellig op uit', vertelt Martin West van zijn gelijknamige vuurwerkhandel.

Chinese Duizendklappers

Daarnaast ziet West dit jaar een toename in het groot vuurwerk zoals Chinese rollen en single shots omdat dit volgend jaar verboden is.

'Men denkt toch waarschijnlijk het kan nu nog. Dus laten we er nu nog maar van genieten', zegt West. Hij heeft deze dan ook groots ingeslagen.

De mensen krijgen tegenwoordig een gratis vuurwerkbril mee Martin West, vuurwerkhandelaar

Zoals altijd doen de cakes het goed. 'Dat zijn de dozen die je één keer aansteekt en waar veel vuurwerk uitkomt en de hele straat van kan genieten', vertelt West. De vuurwerklonten gaf hij al elk jaar gratis vanuit veiligheid mee. Dit jaar moeten handelaren er ook een vuurwerkbril bij doen. 'Die verkochten we al tegen inkoopprijs maar krijgen mensen gratis mee. Dat is een goede ontwikkeling want dat is wel zo veilig'.

Beter dan anders

Patrick de Bruijn van vuurwerk Outlet Groningen merkt ook dat het beter gaat dan voorgaande jaren op de eerste verkoopdag.

'De losse verkoop gaat heel goed. Mensen doen boodschappen op deze dag en maken er een gezellig tripje van naar de vuurwerkhandelaar. Ook de voorverkoop ging harder dan vorig jaar. Daarin zagen we een groei'.

Druk in overleg

Terwijl sommige klanten het al grondig hebben uitgezocht met behulp van filmpjes staan anderen weer druk in overleg met verkopers zoals Johan Bulthuis wat het beste is om in te slaan. Hij verkoopt zijn vuurwerk vanuit een tent. Deze is opgezet naast de agrarische groothandel BTN de Haas.

Mensen hebben toch weer wat meer geld voor een mooi stukje vuurwerk Johan Bulthuis, vuurwerkhandelaar

'Het begon om 11 uur rustig maar het loopt nu echt goed door. Ik denk dat we het beter gaan doen dan vorig jaar. Mensen hebben toch weer wat meer geld over voor een mooi stukje vuurwerk', zegt Bulthuis. Hij verkoopt alleen Duits vuurwerk dat is toegestaan in Nederland. Ook bij hen doen de cakes het goed.

Handelaren mogen zaterdag, maandag en dinsdag vuurwerk verkopen. Het afsteken mag vanaf oudjaarsdag 18.00 uur tot nieuwjaarsdag 02.00 uur.

