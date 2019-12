Debutant Slotegraaf vervangt Nuis met persoonlijk record

De vervanger van Olympisch kampioen Kjeld Nuis haalde een seconde van zijn persoonlijk record af en noteerde een eindtijd van 1 minuut, 52 seconden en 18 honderdste. 'Dit is een ontzettend mooie ervaring, ongelooflijk,' aldus een stralende Slotegraaf.

Genieten

'Het drong een paar dagen geleden pas echt tot me door toen Kjeld zich moest afmelden. Toen heb ik al snel voor mezelf bepaald dat ik er van wou genieten. Dat ik dan ook nog een persoonlijk record mag rijden, dat is geweldig.'

Toch was de jongeling ook meteen kritisch op zijn prestatie. 'Ik begon te voorzichtig. Overal net even iets sneller, dat is de volgende stap.' Nu staat een hoogtestage in het Italiaanse Collalbo op het programma voor zijn volgende doel: de jeugd Olympische Spelen in het Zwitserse Sankt Moritz.

Sneltrein

'Op 9 januari is hier de opening van', aldus een stralende Slotegraaf. 'Ik zit nu echt even in een sneltrein, maar haal er vooral heel veel motivatie uit.' Dat de Peizenaar zich niet van zijn stuk liet brengen bleek ook vóór, tijdens en na zijn rit.

Een grote vriendengroep uit Peize was in vier auto's speciaal voor hem afgereisd naar Thialf en moedigde hem constant aan met gezang en een heus spandoek. Slotegraaf zat zo in zijn bubbel dat hij het wel hoorde en glimlachend zag, maar er door het oorverdovende lawaai nauwelijks op kon reageren.

Groningse troeven

De Groningse troeven Marcel Bosker en Chris Huizinga kwamen op de 1500 meter niet in de buurt van de ereplaatsen. Huizinga eindigde net voor Bosker op de zesde plaats in een eindtijd van 1.47,04. Bosker moest na 1.47,16 genoegen nemen met de zevende plek. Winnaar werd Thomas Krol die zich samen met Patrick Roest en Koen Verweij plaatste voor de EK en WK afstanden.

