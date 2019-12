Regisseur bevingsvoorstelling: 'Mensen hebben veel compassie voor Groningers'

In de Stadsschouwburg in Groningen stond zaterdagavond voor de laatste keer de voorstelling 'GAS' op de planken. Het stuk trok langs theaters in het hele land.

'De bezoekers hebben opvallend veel compassie voor Groningers', zegt regisseur Jeroen van den Berg. 'Mensen wisten niet dat de problemen zo erg waren.'

Drie uur

'GAS' gaat over de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Het is opgedeeld in drie delen: het eerste bedrijf speelt zich af in de jaren zestig, rond de vondst van de Slochteren-gasbel. In het tweede uur komen de sociale protesten uit 1978 aan bod, dat er te weinig geld terugvloeit naar Groningen. Het derde deel beschrijft de aardbevingsproblematiek van de afgelopen jaren.

Negentig voorstellingen

De voorstelling van toneelgroep Jan Vos en het Noord Nederlands Toneel (NNT) werd eerst 45 keer opgevoerd in een mobiel theater in Ten Boer en Zuidlaren. Daarna maakte het een rondgang langs schouwburgen door heel Nederland en kwam het nog eens ruim veertig keer op de planken. In totaal dus negentig voorstellingen.

Van gas af

Van den Berg had niet verwacht dat het verhaal in de rest van het land net zoveel indruk zou maken: 'In de talkshow die we van tevoren houden, vragen we of mensen van het gas af willen. Best veel mensen zeggen ja, met als belangrijkste reden dat het beter is voor Groningen. Dat vinden ze belangrijker dan de gevolgen voor het milieu.'

De voorstelling kreeg veel lovende recensies en werd uitgeroepen tot één van de beste theatervoorstellingen van het seizoen. Het is geschreven door Tjeerd Bischoff, die met het stuk de verschillende kanten van de gaskwestie wil laten horen.

Ondoorgrondelijk dossier

Voor Van den Berg is gedurende de voorstellingen één ding duidelijk geworden: 'Het is een totaal ondoorgrondelijk dossier. Er zijn hele kleine stapjes gemaakt, waardoor het gelopen is zoals het is gelopen. Daar kun je niemand persoonlijk de schuld van geven, maar het is heel ellendig.'

Missen

Nu GAS erop zit, gaat de toneelgroep zich de komende periode richten op andere onderwerpen. 'Het is wel een raar moment. Iedereen weet dat het de laatste keer is dat je iets zegt. We gaan elkaar missen. Je hebt al heimwee voordat je elkaar niet meer ziet', aldusVan den Berg.