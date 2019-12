Krukjeskerstboom op Schiermonnikoog is tijdelijke herinnering aan containerramp

Op Schiermonnikoog is deze kerstvakantie een krukjes kerstboom te zien. Een aantal inwoners hebben deze gemaakt en geplaatst in het dorp.

In de houten kerstboom hangen geen kerstballen maar spullen afkomstig van het containerschip de MSC Zoe die bijna een jaar geleden een deel van haar vracht verloor. Krukjes, speelgoed en schoenen hangen in de boom.

De krukjesboom is een initiatief van team Waterzooi. Hierin zitten mensen die aandacht vragen voor het milieu.

'Nog veel mee te maken'

'De kerstboom is een tijdelijk herinnering aan deze containerramp en een oproep tot bezinning. Het is een oproep aan mensen om minder rommel te kopen', vertelt eilander Thom Verheul. 'Veel goedkope producten hebben een korte levensduur en komen in het milieu terecht, in het geheel, in stukjes en in de vorm van micro- of nano-plastics'.

Van de 342 containers die overboord vielen, is een aantal nog niet geborgen. 'Sommige van die containers zijn half open of gaan nog open. Rijkswaterstaat schat dat er nog 800.000 kilo afval in zee rond zwerft of nog vrij in zee zal komen. Daar heeft Schiermonnikoog nog steeds mee te maken', vertelt Thom Verheul.

Afgebroken op oudjaarsdag

Nog steeds merken eilanders dat er spullen aanspoelen. 'Nog steeds spoelen er dingen aan op het strand. Jarenlang zal het afval, vooral kleine plastic korrels in het milieu en in de magen van vogels en vissen worden aangetroffen', vertelt Thom Verheul. Hij hoopt dat mensen zich nu echt milieubewuster gaan worden en dat een ramp zoals deze nooit meer voor gaat komen.

De krukjeskerstboom zal op oudjaarsdag worden afgebroken, vanwege brandgevaar door vuurwerk. Dat gebeurt om 15:00 uur. 'Er zal dan door de makers van de boom ook nog even worden stilgestaan bij de ramp en de naweeën ervan. Anderen die zich betrokken voelen en deze affaire willen gedenken zijn ook welkom', laat Verheul weten.

Het kunstwerk staat naast pizzeria het Wantij op het grasveld.