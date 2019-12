Bosker schakelt zichzelf uit op tien kilometer: 'Ik was iets te nonchalant' (update)

Voor Marcel Bosker is de tien kilometer bij het NK Afstanden in Thialf op een deceptie uitgelopen. De Groninger kwam na vier kilometer ten val, waardoor een goede klassering in rook opging.

Een val die hij helemaal aan zichzelf had te wijten, vertelde de teleurgestelde schaatser na afloop.

'Ik haakte mezelf in de buitenbocht. Echt super balen, want ik zat er lekker in en was nog geen moment in de problemen gekomen. Ik wilde net een versnelling plaatsen, maar dat ging dus helemaal mis.'

Het ging net iets te makkelijk Marcel Bosker - Schaatser

Drama Kazachstan vergeten

Bosker stond met de nodige zenuwen aan de start. Zijn desastreus verlopen tien kilometer bij de wereldbeker in het Kazachse Nur-Sultan, drie weken geleden, stond hem nog helder voor de geest.

'Ik ben deze wedstrijd ingegaan om die race te vergeten. Ik was dus best wel gespannen en stond niet meteen vol vertrouwen aan de start.'

Toch had Bosker al snel het goede gevoel te pakken. 'Ik werd misschien iets te nonchalant, het ging net iets te makkelijk. Anders kan ik het niet verklaren.' Opnieuw een race om weg te poetsen dus. 'Dit is natuurlijk enorm balen. Toch heb ik er nog wel wat vertrouwen uit geput voor de komende periode', besluit hij optimistisch.

Huizinga

Ook voor Chris Huizinga werd de langste afstand er eentje om snel te vergeten. De Groninger reed bijna een halve minuut boven zijn persoonlijk record en werd daarmee negende en laatste. De tien kilometer werd gewonnen door Jorrit Bergsma.

PR voor Hijlkema

Bij de vrouwen kende Aveline Hijlkema uit Zuidwolde een betere dag. De achterkleindochter van schaatslegende Jan Uitham finishte op de 5000 meter op de achtste plek, in een nieuw persoonlijk record van 7.14.06.

Massastart

Later op de dag kwam Bosker ook nog uit op de massastart. Hij ging als nummer één de laatste ronde in, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Arjan Stroetinga. Hij bleef Koen Verweij en Jan Blokhuijsen voor. Bosker werd uiteindelijk vierde.

