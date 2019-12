Veendammer woont negen weken in zijn auto: 'Mijn situatie is uitzichtloos' (update)

Een koude deken, bijna nat van de kou, ligt op de achterbak van Henk zijn auto. Al ruim negen weken leeft Henk in zijn lichtgroene auto in Veendam. Hij is dakloos en zijn situatie lijkt uitzichtloos.

In 2012 ging volgens Henk zijn schoonmaakbedrijf failliet. Hij kwam in de schulden terecht. Henk vond weer een baan en hij had het goed. Totdat in 2017 volgens Henk zijn bewindvoerder geld achterhield. De huur van Henk zijn huis werd volgens eigen zeggen niet meer betaald en dat leidde tot een uithuiszetting.

'Ik ben toen in een daklozencentrum terechtgekomen maar omdat ik gewoon werk had moest ik daar 450 euro per maand betalen', vertelt Henk. 'Zo kon ik niet sparen om mijn schulden af te lossen en daarbij waren ze mij liever kwijt dan rijk, want ik had een baan en moest maar sparen voor een woning.'



In de uitzending van Expeditie Grunnen om 18:47 zit het gesprek met Henk.

'Ik heb geen oplossing'

Nu woont Henk in zijn auto. 'In de zomer is het prima maar het is nu koud en de temperatuur moet niet verder omlaag gaan', vertelt Henk. 'Ik slaap met twee dekbedden, ook een over mijn gezicht.'

'Ik weet niet hoe het verder moet', vertelt Henk aangeslagen. 'Ik heb gewoon geen oplossing. Mijn situatie is uitzichtloos.' Henk heeft geen uitkering want daarvoor is een vast adres nodig.

Een oplossing voor Henk kan gestuurd worden naar de Facebookpagina van Expeditie Grunnen.

Doneeractie

De situatie van Henk maakt veel los bij lezers van de website van RTV Noord. Ook kijkers van Expeditie Grunnen reageren massaal. Een vriendin van Henk, Wendy Suk, heeft inmiddels een doneeractie opgezet.

Daar wordt geprobeerd om 1500 euro op te halen voor Henk. Om zo weer op de been te komen.

Dit bericht is aangepast na de reacties op het bericht. Er is een link naar een doneeractie toegevoegd.