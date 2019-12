Haven Delfzijl onder het roet door blazer ESD, schippers vrezen schade

De blazer van zaterdagochtend was van de hoogste categorie (5). De stofwolk trok richting Delfzijl en Farmsum, waaronder de haven.

Pikzwart

'Vrijdag had ik mijn boot nog schoongespoten. Afgelopen weekend kwam ik weer in de haven en was hij pikzwart', zegt Frank van de Poel van zeehengelsportvereniging De Eemsvissers. In de haven van de vereniging liggen tientallen boten.



Frank van de Poel op zijn boot (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

De roetdeeltjes zorgen volgens Van de Poel voor schade aan de boot: 'Het is een soort poeder dat heel scherp is. Als de touwen heen en weer bewegen, schuurt dat over de polyesterlaag. Sommige leden hebben daardoor al schade.'

Zorgelijk

Volgens de vissers zijn de stofdeeltjes ook op lange termijn kwalijk. 'Het is zo fijn, dat het overal in kruipt: de motor, de filters en de lagers. Wat voor schade dit precies veroorzaakt, weten we nog niet, maar het is wel zorgelijk', zegt van de Poel.



De boot van Van de Poel zit onder de roetdeeltjes (Foto: Martin Drent/RTV Noord)



Voorzitter Jan Gerrit Gerritsma heeft zaterdag direct contact opgenomen met het Farmsumer chemiebedrijf. 'Ik vond het heel prettig dat ESD binnen vijf minuten poolshoogte kwam nemen. Ze gaven aan in gesprek te willen om te kijken hoe we tot een oplossing kunnen komen.'

Kijken naar oplossing

Het bedrijf zit al sinds 1973 in Farmsum en kampt vanaf de start al met blazers. Waarom trekken de schippers nu pas aan de bel? 'Het kwam inderdaad vaker voor, maar niet in deze mate', zegt Gerritsma. 'De laatste tijd zijn er veel zware blazers en deze stofwolk was enorm. Daarom willen we kijken hoe we hiermee om moeten gaan.'

Directeur Richard Middel van ESD laat weten dat het bedrijf maandag een gesprek heeft met de vereniging om ter plekke te bekijken wat er aan de hand is. 'We doen alles wat nodig is om de overlast weg te halen en de eventuele schade te repareren', zegt Middel. 'Alles wat nodig is, zetten we in.'

Onderzoek

Het was de derde zware blazer in twee weken tijd bij het bedrijf. Waar de plotselinge toename door komt, wordt onderzocht. Blazers horen bij het productieproces en daarom heeft ESD hier een vergunning voor.

ESD neemt wel maatregelen om het aantal blazers en de intensiteit daarvan te verminderen. Dit jaar kampte het bedrijf met 52 stofexplosies, gemiddeld één per week. Dat zijn er meer dan in afgelopen jaren.

Vezels

Bij het productieproces en blazers komen SiC-vezels vrij die mogelijk een gevaar vormen voor de gezondheid. Na een kort geding tussen ESD en de provincie spraken beide partijen af dat het bedrijf hier opnieuw een vergunning voor moet aanvragen.

