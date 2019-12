Piet Paulusma voor het laatst op SBS6: 'Oant moarn gaat mee naar MAX'

Er is veel belangstelling voor het afscheid van de weerman bij SBS6. 'Het is nu al een drukke dag', aldus Paulusma deze ochtend. 'Iedereen om me heen zegt ook dat ik me moet laten verrassen.'

Dubbel gevoel

'Het is een dag met een dubbel gevoel', gaat Paulusma verder. 'Je kunt terugkijken op iets waarvan je niet had verwacht dat het zou gebeuren. Ik heb bij SBS6 de ruimte gekregen om neer te zetten wat we hebben neergezet. We hebben bij SBS6 het weer gemaakt met de Nederlanders, met de kijkers.'

Paulusma had graag een record willen neerzetten bij SBS6, door 25 jaar verbonden te blijven aan één zender. 'Maar de teleurstelling die we aan het begin van het jaar hadden is nu wel weg. Nu gaan we verder bij de NPO en daar heb ik al een heel warm gevoel bij gekregen.'

2 januari

Als afscheid heeft Paulusma met zijn weerbericht een rondje gemaakt langs alle provincies. 'En vanavond eindigen we in Leeuwarden. Daar is het ook ooit begonnen.'

Paulusma begint bij MAX op 2 januari. 'En 'oant moarn' gaat mee naar MAX', zegt hij over zijn vaste slotuitspraak van het weerbericht. Hoe het weerbericht bij MAX er precies uit gaat zien, doet Paulusma nog niet uit de doeken. 'Maar we werken er ook aan om het online uit te bouwen', licht hij alvast een tipje van de sluier.

