Kerstboom Grote Markt wordt weer afgevoerd: 'Anders gaat de fik erin'

De kerstboom op de Grote Markt in Stad is na vandaag niet meer. Maandagmiddag gaat de kettingzaag in de boom.

De boom wordt van de Grote Markt weggehaald 'omdat de gemeente bang is dat hij anders tijdens oud en nieuw in vlammen opgaat', aldus Laurens Goedemans van Croonwolter&dros. 'Er bestaat ook gewoon een risico dat dat gebeurt.'

Croonwolter&dros slaat voor de gemeente de verlichting op en zorgt ervoor dat de boom weer verdwijnt na 18 dagen dienst te hebben gedaan. 'Wij bergen de lampjes op en zorgen ervoor dat ze het voor volgend jaar weer doen.'

We hebben zeker twee keer te maken gehad met vandalisme Laurens Goedemans - Croonwolter&dros

Vernielingen

Dat de lampjes moeten worden gerepareerd bleek maandagochtend toen er van de twee strengen lampjes er maar één in werking was. 'Ja, we hebben zeker twee keer te maken gehad met vandalisme. De eerste keer was nog voor dat de boom officieel onthuld was.'

Volgens Goedemans is duidelijk hoe ze de lampjes vernielden. 'Het was 's morgens om een uur of zes. Ze gingen op een fiets staan en zijn toen zo de boom ingesprongen en hebben ze de lampjes kapotgetrokken. Helaas was dat niet de enige keer, want ook voor eerste kerstdag zijn de lampjes kapotgetrokken.'

Alle bomen weg

Van de boom blijft dit jaar niets over. De gemeente zaagt hem helemaal in stukken.

De boom aan de Grote Markt is niet de enige boom die er maandag aan moest geloven. Ook de boom op het Waagplein en de boom aan de Nieuwe Markt, bij het Forum, moesten eraan geloven.

