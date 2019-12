Directeur Wereldbazar: 'Begin 2021 gaan we open'

Van Gaanderen kreeg afgelopen dinsdag goed nieuws. Na dertien jaar procederen is er groen licht voor de Wereldbazar aan de Papierbaan in Winschoten. 'Ik las het en dacht: yes!'

In de Wereldbazar moeten voornamelijk exotische, oosterse en handgemaakte producten verkocht worden.

Weg is vrij

De Raad van State heeft alle inhoudelijke bezwaren tegen de komst van de Wereldbazar van tafel geveegd. Dat betekent dat de weg op dit moment vrij is, vertelt de directeur.

'Ik kan niet bedenken waar het nu nog op stuk kan lopen. Het bestemmingsplan is nu geregeld, er moet alleen nog even over de planning en een aantal aspecten nagedacht worden. Na de kerstvakantie ga ik om tafel met de investeerders om een plan van aanpak te maken.'

Het is de bedoeling dat 550 ondernemers zich gaan huisvesten in de Wereldbazar Petra van Gaanderen

Investeerders en ondernemers



Het gaat volgens de directeur om een drietal investeerders, allen afkomstig uit de bouwsector. Zij zijn na dertien jaar wachten dus nog aan boord, net zoals de potentiële ondernemers. 'Het is de bedoeling dat 550 ondernemers zich gaan huisvesten in de Wereldbazar.'

Dat was niet altijd even vanzelfsprekend. 'Dertien jaar wachten is lang. Sommige ondernemers zijn daardoor afgehaakt, maar door dit goede nieuws is het aantal weer explosief toegenomen. Er is echt meer dan genoeg animo.'

De ondernemers gaan vooral oosterse en exotische producten verkopen. Van Gaanderen: 'Ik vergelijk het met op vakantie gaan. Ik ga dan het liefst naar de markt om alle verscheidenheid aan culturele producten te zien. Dat moet dit ook worden.'

Winschoten versterken

Terwijl Van Gaanderen enthousiast is over haar plan, leeft bij een deel van de ondernemers in Winschoten de angst dat het centrum wordt leeggetrokken. Een ondernemersvereniging startte zelfs een rechtszaak, maar die ging verloren.

Van Gaanderen hoopt dat de verhoudingen in de toekomst verbeterd worden. Zij gaat naar eigen zeggen met andere ondernemers in overleg om te kijken hoe zij elkaar kunnen versterken.

Alleen in weekenden

De Wereldbazar moet in totaal drie verdiepingen gaan tellen. Beneden komt de parkeergarage, op de eerste en tweede verdieping de bazar met pandjes en kramen. De bazar mag alleen 's weekends en op feestdagen de deuren openen.

Spaworld heeft een andere doelgroep dan Thermen Bad Nieuweschans Petra van Gaanderen

Spaworld

Ondertussen speelt er nog een miljoenenproject van Van Gaanderen: Spaworld in Bad Nieuweschans. Daar was al langer groen licht voor, maar er gebeurde niks. De directeur legt uit hoe dat kan: 'De projecten zijn altijd gekoppeld, vooral om in de strijd met de gemeente sterk te staan. Dat staat zo in de contracten.'

Zij vervolgt: 'Maar nu er groen licht is voor de Wereldbazar, kunnen wij ook een plan van aanpak maken voor Spaworld. Dat doen wij met dezelfde investeerders. Het is de bedoeling dat in Spaworld een subtropisch zwembad komt en er wordt ook ruimte gemaakt voor een healthresort.'

Het opvallende is dat Spaworld pal tegenover Thermen Bad Nieuweschans (voorheen Fontana) moet komen. 'Maar Spaworld richt zich meer op gezinsuitjes, gezondheid en toerisme. De doelgroep is anders, dus wij zitten elkaar niet in de weg', zegt Van Gaanderen.

Vlak nadat de Wereldbazar af is, moet ook Spaworld afgebouwd zijn.

Lees ook:

- Eindelijk groen licht voor Wereldbazar in Winschoten

- 'Als mensen in Wereldbazar aan spijkerbroek ruiken weet u dat het fout zit'

- Wereldbazar verliest rechtszaak; Oldambt houdt miljoenen op zak