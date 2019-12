Groningse files namen in 2019 met maar liefst 49 procent toe

Het aantal files in de provincie Groningen is in 2019 met maar liefst 49 procent toegenomen. Landelijk gezien namen de rijen stilstaande auto's dit jaar met 17 procent toe.

'En dat geldt voor zowel de snelwegen als de provinciale wegen', zegt Bianca Damink van de ANWB.

Knelpunten

49 procent, dat is nogal een toename. Damink: 'Dat heeft vooral te maken met een aantal knelpunten. Op de A7 tussen Drachten en Groningen stond het vaak vast tussen Hoogkerk en het Julianaplein. Ook op de A28 stond het voor het Julianaplein vaak vast. Dat had vooral ook te maken met de werkzaamheden op de zuidelijke ringweg. Vooral tijdens de ochtend- en avondspits is het daar druk.'

Maar 49 procent is wel een érg forse toename. 'Als het in het voorgaande jaar met de files wel meeviel', legt Damink uit, 'en een jaar later door werkzaamheden juist niet, dan kan het al snel oplopen.'

Slecht weer

Los van werkzaamheden, is de verhoging bovendien te verklaren door een aantal uitzonderljke dagen.

Damink: 'Op 22 januari was het bijvoorbeeld heel erg slecht weer, met veel regen en sneeuw en daardoor veel aanrijdingen. Er stond die dag maar liefst 2300 kilometer aan file, een record in Nederland, maar ook in Groningen was het bar en boos. En ook 18 december, de dag van het boerenprotest, springt eruit. Dergelijke dagen tikken behoorlijk aan.'

