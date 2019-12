Een maand stoppen met alcohol: 'Doe niet zo ongezellig, is dan de reactie'

Een maand lang de drank laten staan. Dat is de insteek van IkPas: 30 dagen zonder alcohol. 'Het gaat erover hoe normaal alcohol drinken is geworden. We denken er haast niet meer over na als we iets drinken of willen bestellen', zegt preventiemedewerker Rob Otten van Verslavingzorg Noord Nederland (VNN).

De landelijke actie start op Nieuwjaarsdag. VNN ondersteunt de actie in onze provincie, samen met GGD Groningen. 'Pas op het moment dat je het een aantal weken niet meer doet, word je je er bewust van', zegt Otten over het drinken van alcohol.

Niet voor het eerst

Het wordt de vijfde keer dat de bewustwordingscampagne gehouden wordt. 'Herhaling is de kracht van de boodschap. En je kunt ook elke keer weer opnieuw meedoen.'

'Mensen die al hebben meegedaan, zeggen dat het lastiger was dan ze van tevoren dachten. En ook dat ze voordat ze eraan beginnen kijken of ze nog wat extra's kunnen drinken zolang het nog kan.'

'Lang niet iedereen haalt het, die vier weken niet drinken. Maar dat hoeft ook niet, want het gaat ons vooral om de bewustwording. Het gaat erom dat mensen er over gaan nadenken', stelt Otten.

Fitter

Volgens Otten loont het om te stoppen met drinken. 'Na ongeveer een week zeggen mensen al dat ze veel beter slapen en voelden ze zich zelfs al een beetje fitter. Dus je zult er echt een positief effect van hebben. Maar dat is niet voor iedereen hetzelfde hoor.'

Niet voor alcoholisten

De actie richt zich niet op verstokte alcoholisten, benadrukt Otten. 'Daar hebben we heel andere interventies voor. Het gaat er niet om iets te doen aan het overmatig gebruik van alcohol, maar het is bedoeld om mensen bewuster te maken van het eigen gebruik. Wij streven niet een alcoholvrije wereld na.'

7Up

Otten deed zelf ook een keer mee aan IkPas. 'Soms is het verrekte lastig om alleen maar 7Up te bestellen als je met je vrienden in de kroeg zit. Vaak is het ook de groepsdruk die meespeelt. Als je bier of wijn bestelt, zegt niemand wat. Maar als je 7Up bestelt, moet je je haast verantwoorden. Doe niet zo ongezellig, is dan de reactie.'

Goede voornemens

IkPas start in het Noorden op 1 januari, voorgaande jaren was dat in maart. 'Maar nu express rond oud en nieuw, dat is de tijd van de goede voornemens. En dat is heel vaak minder drinken en minder of niet roken.'

Meedoen

Aanmelden kan via de website van IkPas, waar ook coaching wordt aangeboden. Otten: 'Maar de meeste mensen melden zich niet aan, die doen gewoon mee.'

