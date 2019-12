Dijkgraaf: 'Waterschappen werken al veel samen voor kostenbesparing'

Zondag riep de partij in Provinciale Staten op tot een onderzoek naar krachtenbundeling van beide schappen.

Terugkerende discussie

Volgens de Partij voor het Noorden kan het door een inniger samenwerking allemaal wel wat goedkoper voor de inwoners van de provincie.

Volgens dijkgraaf Bert Middel van Noorderzijlvest steekt eens in de zoveel tijd deze discussie weer de kop op. 'Ik denk dat de Partij voor het Noorden niet zo goed geïnformeerd is, wat we werken al op veel gebieden samen met Hunze en Aa's. Dat doen we om de kennis te bundelen en de kosten te drukken.'

Fusie niet aan de orde

Middel vervolgt: 'Kijk alleen maar naar ons gezamenlijke gloednieuwe laboratorium in Veendam of naar de gezamelijke rioolwaterzuivering in Garmerwolde. Waar we kunnen samenwerken doen we dat.'

Middel is duidelijk: 'Een fusie is voorlopig niet aan de orde. Dat staat in de bestuursakkoorden van beide waterschappen. Bovendien leidt een fusie niet automatisch tot lagere kosten. Frictiekosten maken het zelfs duurder.'

Lees ook:

- PvhN: 'Onderzoek intensievere samenwerking tussen waterschappen'