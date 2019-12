'Het blijft deze jaarwisseling rustig in Hoogkerk'

'De kans dat er dit jaar tijdens de jaarwisseling iets mis gaat in Hoogkerk is nihil.' Het zijn de woorden van Nico Poll, voorzitter van het jeugdhonk in het dorp. 'In het verleden hing er vaak een negatieve sfeer rondom Hoogkerk, maar dit jaar maken wij er iets positiefs van.'

De jeugd van Hoogkerk is regelmatig in het nieuws geweest. In september dit jaar zei voormalig burgemeester van Groningen Peter den Oudsten nog: 'Het gaat zo ver dat jongeren zich schuldig maken aan intimidatie, belediging en het ingooien van ruiten.' Hij nam meerdere maatregelen, waaronder een samenscholingsverbod.

Toch zijn het volgens Poll júist de jongeren die er tijdens de jaarwisseling voor zorgen dat het rustig blijft.

Rood oortje



Langs de Zuiderweg in Hoogkerk staat een wit, vierkanten gebouwtje, een Groninger vlag wappert aan de stok en buiten staan twee stapels met kleine pallets. 'Wij noemen dit het Suikerhonk.' Over de naam hoefde Poll niet lang na te denken: 'Kijk maar naar de vorm, daar was niet veel creativiteit voor nodig, haha.'

In het Suikerhonk verwacht hij oudjaarsavond zo'n honderd jongeren. De jeugd vanaf achttien jaar krijgt een bandje en kan alcohol bestellen, de minderjarigen mogen zich verheugen op frisdrank en hapjes. 'Daar zien wij streng op toe', zegt Poll die zelf niet aan de alcohol gaat.

'Met de pallets gaan wij een fikkie stoken en ik ben de vuurmeester, dus ik mag niet drinken. Het klinkt misschien rebels, maar het blijft rustig. Wij hebben daar een vergunning voor gekregen.'

Rood oortje

Een deel van de jeugd wordt als problematisch beschouwd, er is een samenscholingsverbod en één raddraaier heeft een gebiedsverbod gekregen. Poll daarover: 'Het gaat over een groep van maximaal twintig kinderen die het verzieken. Wij weten wie het zijn, dus wij proberen hen ook een beetje op te voeden.'

Hoe dat in zijn werk gaat: 'De jongeren vanaf achttien houden de jongere jeugd in de gaten. Mochten zij horen of zien dat een kind zich misdraagt, dan moet hij of zij op het matje komen bij de oudere garde. Dan volgt een waarschuwing. Vaak is dat wel genoeg, anders volgt een rood oortje', zegt Poll lachend.

Alles geregeld

De voorzitter heeft er alle baat bij dat er tijdens de jaarwisseling niks fout gaat. Mocht dat gebeuren, dan is de kans aanwezig dat het jeugdhonk verdwijnt. Die boodschap geeft hij de raddraaiers ook mee.

Om alles in goede banen te leiden, is overal aan gedacht. Er zijn dus bandjes waarmee alcohol gekocht kan worden, Poll is vuurmeester, er is een BHV'er en er is een kort lijntje met de politie. 'Mochten agenten klachten krijgen, dan bellen ze ons voordat zij deze kant op komen.'

Poll kijkt met een glimlach vooruit op dinsdagnacht, als om 00:00 uur het vuurwerk ontstoken wordt. 'Een hapje, drankje, muziek en vuur. De ideale combinatie. Het blijft dit jaar rustig in Hoogkerk!'

