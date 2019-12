De mooiste Groningse nieuwsfoto's van 2019

Er is in 2019 genoeg gebeurd in Stad en Ommeland. Vrolijke dingen en ook minder vrolijke dingen. Dit zijn volgens ons de mooiste nieuwsfoto's die enigzins een dwarsdoorsnede geven van het jaar in nieuws.

1) Schiermonnikoog bezaaid met rommel

Een containerramp treft de kust van Schiermonnikoog in de eerste dagen van het jaar, als honderden containers van het vrachtschip MSC Zoe afglijden en in het water terecht komen. De hoeveelheid rommel is onmetelijk. Overal op het strand liggen witte plastic korrels, speelgoed, krukjes en kledingstukken. Honderden vrijwilligers, militairen en vissers helpen de troep op te ruimen.

2) Zo droog! Er is maar één bult

De enige bult die op eerste paasdag in de hens mag, staat dit jaar in Meeden. Alle andere paasbulten in onze provincie mogen niet branden vanwege de aanhouden droogte rond de paasdagen. Het is in Meeden daarom wel wat drukker dan andere jaren.

3) Veiligelanders vallen buschauffeurs lastig

Voor buschauffeurs op lijn 73 tussen Ter Apel en Emmen zijn het alledaagse praktijken: asielzoekers uit veilige landen zorgen voortdurend voor problemen op de buslijn. Ze proberen te reizen zonder vervoersbewijzen en zoeken confrontaties met de chauffeurs. Er worden stewards op de lijn gezet om de boel in toom te houden. In de loop van het jaar komt er zelfs een aparte buslijn alléén voor de asielzoekers.

4) Willekeurige moord op Jaagpad in Stad

De politie en andere hulpdiensten weten dagenlang niet waar ze moeten zoeken naar de dader van de vermoordde Hidde Bergman. Op 14 mei loopt Bergman op het Jaagpad en wordt door een messteek om het leven gebracht. Uiteindelijk wordt verdachte Milton T. op 10 juni aangehouden.

5) Een 'bevinkje' bij Westerwijtwerd

Demonstranten en dorpsbewoners zijn boos tegenover 'gasminister' Wiebes. Hij bezoekt Westerwijtwerd op 23 mei, een dag nadat de plaats het epicentrum is van aardbeving van kracht 3.4 die in grote delen van de provincie voor schade zorgt. Het bezoek verzacht de omstandigheden niet: ter plekke spreekt Wiebes van een 'bevinkje', waar hij later in de Tweede Kamer excuses voor aanbiedt.

6) Gemiddeld wekelijks een blazer bij ESD

In 2019 zijn er 52 blazers bij ESD-SIC in Farmsum, elke week één. ESD zit sinds 1973 in Farmsum. Het bedrijf produceert een harde steensoort, dat onder andere wordt gebruikt in schuurpapier en dieselroetfilters. Tijdens het productieproces ontstaan regelmatig blazers, een soort stofpluimen. Het aantal van 52 is meer dan andere jaren.

7) Echtpaar vermoord in Pathé Groningen

De stad Groningen wordt opgeschrikt door een van de bruutste moorden van afgelopen jaar. Op 26 september sluipt een 33-jarige man de Pathé-bioscoop in Groningen binnen en vermoord een echtpaar uit Slochteren dat de bioscoop schoonmaakt.

8) Protesterende boeren rijden deur provinciehuis in

Op 14 oktober loopt een goedmoedig boerenprotest op de marktpleinen in Groningen uit de hand, als enkele boeren besluiten de deur van het provinciehuis in te rijden en het te bestormen. Bij een confrontatie tussen boeren en de politie aan de binnenkant van de deur, raken verschillende personen gewond. De provincie houdt haar poot stijf en doet - in tegenstelling tot omliggende provincies - geen toezeggingen over haar stikstofbeleid.

9) En daar is hij dan: Het Forum

10) Lois Abbingh schiet handbalvrouwen naar eerste wereldtitel

Pal naast de Martinitoren staat hij dan eindelijk in vol ornaat. Hij is 45 meter hoog, 70 meter breed en op 29 november gaat het open. Sindsdien kan je er op de koppen lopen, want vele Stadjers hebben het Forum omarmd.

Lois Abbingh is door het dolle heen op het moment dat ze de winnende binnenschiet in de WK-finale tegen Spanje. De Groningse scoort op 15 december in de allerlaatste minuut een zevenmeterworp waarna de handbalsters voor het eerst in de geschiedenis wereldkampioen worden. De Nederlandse handbalploeg wordt uiteindelijk - door een aanpassing van de regels - ook nog Sportploeg van het Jaar 2019. Dankzij die ene worp van Abbingh.

Er zijn natuurlijk nog veel meer mooie foto's en veel meer belangrijke nieuwsgebeurtenissen. Dit is onze selectie van de meest treffende Groningse nieuwsfoto's van het jaar.