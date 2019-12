Weeroverzicht 2019: droogte en een hitterecord

'Twee dingen', zegt ze kordaat. 'De droogte en het temperatuurrecord dat deze zomer werd verbroken.'

Om met dat record te beginnen: op 25 juli werd in Nieuw Beerta 37,9 graden gemeten. Daarmee werd het oude record, van 27 juli 1947, verbroken. In Stadskanaal werd het destijds 37 graden.

Droog begin

Het andere fenomeen dat vrijwel heel Nederland dit jaar bezig hield, was de droogte. Harma zelf is er nuchter onder. 'Ik denk dat we ons moeten aanpassen aan de situatie', zegt ze in reactie op de steeds luidere roep om klimaatmaatregelen.

Daarnaast heeft ze een goede verklaring voor het feit dat het twee jaar op rij uitzonderlijk droog was. 'Januari en februari begonnnen droog. De droogte van vorig jaar was dus amper opgelost en daardoor had je heel snel een probleem.'

Warme winter?

Volgens Harma heeft het deze herfst wel 'gewoon' flink geregend. Landelijk viel er gemiddeld 866 millimeter. In onze provincie viel tusen de 600 en 850 millimeter. Dat is redelijk normaal.'

Dan is er nog de vraag of we nog eens een echte winter krijgen. Voorlopig zit dat er niet in, stelt Harma. 'Er zit nog totaal nog geen kou aan te komen. Misschien dat er in februari nog wat onze kant op komt.'

