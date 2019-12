VVD zet vraagtekens bij uitblijven ontruiming krakerspand Stad

De stadse VVD zet vraagtekens bij het uitblijven van een ontruiming bij een pand aan de Emdenweg in Stad, dat afgelopen vrijdag gekraakt werd. 'We zijn ontstemd en verbolgen over de gang van zaken.'

De politie was vrijdagmiddag bij het pand aanwezig, maar besloot uiteindelijk het pand niet te ontruimen omdat de krakers al meer dan 24 uur in het pand waren.

Wanneer was burgemeester op de hoogte?

De VVD stelt vragen aan het gemeentebestuur, en wil weten wanneer de burgemeester, het Openbaar Ministerie of de politie op de hoogte was van de kraak.

'Bovendien willen we weten of dat binnen of buiten de 24 uren na het illegaal binnentreden van het pand was', zegt VVD-fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz.

'Hete kraak'

Kraken is sinds 2010 volgens de wet verboden. Op basis van die wetgeving kan de politie een kraakpand ontruimen binnen 24 nadat het gekraakt is. 'Dan geldt het als hete kraak', stelt een woordvoerder van burgemeester Schuiling van Groningen. Kraken is sinds 2010 volgens de wet verboden. Op basis van die wetgeving kan de politie een kraakpand ontruimen binnen 24 nadat het gekraakt is. 'Dan geldt het als', stelt een woordvoerder van burgemeester Schuiling van Groningen. Zodra die 24 uur voorbij zijn, is er geen sprake meer van een hete kraak. 'Dan gaat het huisrecht spelen', zegt de woordvoerder. Dat wil zeggen dat iedereen recht heeft op een dak boven zijn of haar hoofd. Er kan, nadat een pand 24 uur gekraakt is, daarom in principe alleen ontruimd worden als daar een rechterlijk bevel voor is.

'Eigenaar moet weer gebruik kunnen maken van pand'

Wat de liberalen betreft moet de eigenaar van het pand zo snel mogelijk weer gebruik kunnen maken van het pand. De partij vraagt zich af welke stappen burgemeester Schuiling gaat nemen om dat te realiseren.

Akerkstraat

Een woordvoerder van de burgemeester laat weten dat het pand voorlopig niet ontruimd wordt.

Eerder dit jaar gebeurde dat nog wel, bij een pand aan de Akerkstraat in Stad. Dat pand was toen ook langer dan 24 uur gekraakt. Toch werd het ontruimd, zonder dat de rechter eraan te pas kwam. Hoe kan dat?

Openbare orde

Volgens de woordvoerder waren er destijds 'ongeregeldheden in de openbare orde'. 'Het pand was binnen onveilig, en er waren spanningen op straat. Dat lijkt nu niet het geval te zijn'.

Het Openbaar Ministerie laat weten de kraak in de gaten te houden. 'Maar op dit moment zijn er geen acties in voorbereiding', zegt een woordvoerder.

Geen spoeddebat

De VVD vraagt overigens geen spoeddebat aan over de kraak. Toen het pand aan de Akerkstraat werd gekraakt deed de partij dat wel, samen met het CDA en de Stadspartij.

'We willen eerst duidelijkheid over de vraag of er iemand nalatig is geweest', zegt fractievoorzitter Jacobs. 'Was de burgemeester, de politie of het Openbaar Ministerie binnen de 24 uur nadat het pand was gekraakt daarvan op de hoogte, en wat is er vervolgens gedaan?'

