De Roos: hoe een huwelijk leidt tot een van de populairste Groningstalige liedjes ooit

'Mijn dochter ging trouwen en ik wilde een liedje schrijven voor haar huwelijk. Het heeft me ongeveer een kwartier gekost en toen had ik hem op papier.'

Sim Noordhof, schrijver van de tekst voor 'De Roos', beschrijft de geboorte van een van de populairste Groningstalige liedjes ooit. Het nummer, vertolkt door Wia Buze, staat inmiddels al 22 jaar in de top van Alle50Goud, de 'Top2000' van RTV Noord.

Bette Midler

De tekst van 'De Roos' is een bewerking van het origineel door Amanda McBroom geschreven en door Bette Midler gezongen The Rose (1979).

Het lied was voor het eerst te horen op de soundtrack van de gelijknamige speelfilm gebaseerd op het leven van Janis Joplin. Die film zou aanvankelijk Pearl heten maar daar gingen de erfgenamen van Joplin niet mee akkoord.

Droommelodie

The Rose nestelde zich vanaf die tijd in het muzikale brein van dirigent Sim Noordhof uit Hoogezand-Sappemeer. 'Het is een droommelodie, er zit iets in wat me ontroert', legt Noordhof uit.

'Ik heb het ook met koren uitgevoerd omdat er heel simpel vier stemmen op gemaakt kunnen worden.' Nadat zijn dochter Roos hem vertelde te gaan trouwen, schreef Noordhof de tekst.

Nou ja, waarom niet?

'Het zal 1992 geweest zijn, ik woonde nog thuis bij mijn moeder en stief-pa', herinnert Wia Buze zich. 'Toen belde Sim, hij had een tekst gemaakt op The Rose van Bette Midler. Is dat wat voor Wia? Nou ja, waarom niet?'

En dus stapte ze in de auto en reed naar Hoogezand. 'Sim had een winkeltje in rietenmeubels enzo. Als ik het me goed herinner speelde Sim daar op een piano het lied. Mooi, zeiden we, mooie tekst.'

Trouwerijen en uitvaarten

Wia was op dat moment druk met de opnames voor de cd 'Makkelijk zat'. Daar zouden alleen liedjes geschreven door An Kuiper op komen maar Jur Eckhardt, de producer, en Wia vonden dat De Roos er ook op moest. 'De cd kwam in 1993 uit en toen werd 'ie gedraaid en vanaf dat moment was De Roos het lied van Wia', vertelt de zangeres.

'Hij wordt overal voor gebruikt. Trouwerijen, uitvaarten. Dan krijg ik een berichtje uit Canada of Australië of ik het liedje wel via de mail wil sturen en dan krijg je later een kaartje of briefje dat ze je bedanken. Dat is toch geweldig?'

Liefde

'De Roos heeft voor mij twee kanten', vervolgt Wia. 'Het heeft mijn carrière een mooie boost gegeven. Ik was net begonnen in het Gronings. En persoonlijk, we hebben de tekst gebruikt op onze trouwkaart en we hebben het ook gezongen op onze bruiloft. Voor ons betekent het lied gewoon liefde. Zo simpel is het.'

Emotionele gozer

'Het is een lied diep uit het leven', besluit Sim Noordhof. 'In ieder geval diep uit mijn karakter. Ik ben best een emotionele gozer en ik heb het ook vanuit mijn emotie geschreven. Met liefde voor mijn dochter, maar ik wist nooit dat ik het zo kon verwoorden.'

De Roos van Wia Buze staat ook in de editie van 2019 in de top 3 van Alle50Goud.

