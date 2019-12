'Het college heeft genoeg aan elkaar geroken en gesnuffeld'

Het eerste jaar van de nieuwe gemeente Groningen zit er op. Een jaar dat in het teken stond van de gemeentelijke herindeling en de meerjarenbegroting. En veel nieuwe gezichten, en dus nieuwe namen in de raad.

En dat is niet eenvoudig, want houd de achternamen van Rik van Niejenhuis (PVDA), Nick Nieuwenhuijsen (GroenLinks) en Ceciel Nieuwenhout (GroenLinks), maar eens uit elkaar.

'De beuk erin'

Het eerste jaar na het samengaan van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer stond toch vooral in het teken van 'aan elkaar ruiken en snuffelen', aldus fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP. 'Maar nu moet de beuk erin. Het college heeft veel met elkaar gekletst, nu is het tijd voor daden.'

Volgens de SP is het dus tijd voor actie. Maar wat staat er allemaal te gebeuren in 2020? Fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij wil vooral een bres slaan tussen de oppositie en coalitie. 'En misschien wat gaten schieten in de coalitie, zodat we toch meer ruimte krijgen om mooie dingen voor de stad te doen, dingen waar iedereen wat aan heeft.'

Ik weet niet of die coalitiepartijen weten wat dualisme is, maar dat zou ik ze wel uit kunnen leggen Ietje Jacobs - fractievoorzitter VVD

Afval is heet hangijzer

Eén van de meest beladen onderwerpen komend jaar is ongetwijfeld het vaststellen van het nieuwe gemeentelijke afvalbeleid. 'Ik hoop dat we diftar gaan invoeren', zegt fractievoorzitter Ietje Jacobs van oppositiepartij VVD.

Bij diftar wordt geregistreerd hoeveel afval er per huishouden aangeboden wordt. Hoe meer afval een inwoner aanbiedt, hoe hoger de afvalstoffenheffing. De fractie van 100% Groningen is tegen de invoering van diftar. 'Ik ga alles uit de kast trekken om voor de gemeente het beste afvalbeleid vast te stellen', aldus fractievoorzitter Marjet Woldhuis

Stevigere debatten

Jimmy Dijk (SP) gaat in 2020 vooral opzoek naar de balans tussen werk en privé. 'Ik hoef niet te stoppen met het werk wat ik nu doe, maar ik mag wel iets meer tijd uittrekken voor familie en vrienden.'

En volgens de fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij mag het komend jaar allemaal wel wat steviger, ook in het debat. 'Het wordt tijd voor actie, dus goede woningen, betaalbare zorg en geen armoede meer in Groningen.'

Goede sfeer

Om een rol van betekenis te kunnen spelen, is het voor de oppositie van belang om één front te vormen. 'Ik weet niet of die coalitiepartijen weten wat dualisme is', klinkt het uit de mond van Ietje Jacobs (VVD) 'Maar dat zou ik ze wel uit kunnen leggen. Het zou leuk zijn om samen goede plannen te maken, en dat gun ik ons ook in 2020.'

Aan de sfeer in de raad zal het niet liggen. 'Want die is goed', zegt Amrut Sijbolts. 'Door de herindeling merkte je wel dat de mensen uit Haren in het begin toch wel wat moeite hadden om hun draai te vinden, maar de laatste maanden is dat een stuk verbeterd en inmiddels draaien ze leuk mee', aldus de nestor van de raad

De sociaal maatschappelijke taken worden verwaarloosd en alles wordt maar op het klimaat gegooid Ton van Kesteren - fractievoorzitter PVV

Jonge raadsleden

Bovendien zitten er veel nieuwe, jonge raadsleden in de raad die in korte tijd veel hebben moeten leren. Daar komt bij dat de werkwijze in 2020 gedeeltelijk zal veranderen. 'We willen bijvoorbeeld eerder met inwoners in gesprek', vertelt Mirjam Wijnja van GroenLinks. 'We gaan opzoek naar manieren om dat beter te doen, vooral kwalitatief.'

Coalitiepartij D66 wil in 2020 met een strak omlijnd plan komen voor de warenmarkt. 'Het is een slepende zaak aan het worden. We laten ondernemers onnodig lang in onzekerheid', aldus fractievoorzitter Berndt Benjamins.

Basisbaan

Van coalitiepartner PvdA hoeven we in het nieuwe jaar weinig vuurwerk te verwachten. 'We hebben een heel mooi coalitieprogramma', aldus Julian Bushoff. 'We gaan de basisbaan invoeren. Maar we moeten ons ook hard blijven maken voor betaalbaar wonen, dat sociale huisvesting gewoon in de binnenstad blijft.'

Wanneer je als college met zo'n forse opgave zit, dan kan het niet anders dan dat je de thermometer even in de coalitie stopt Gerben Brandsema - ChristenUnie

En wat kunnen we volgend jaar van de PVV verwachten. De partij van fractievoorzitter Ton van Kesteren kende als nieuwkomer in de raad een moeizame start. 'We verkondigen een ander geluid dan de heersende politiek correcte meningen en standpunten. De sociaal maatschappelijke taken worden verwaarloosd en alles wordt maar op het klimaat gegooid.'

Ook in 2020 blijft de PVV dus ageren tegen de 'linkse klimaathobby's van het college', zoals Van Kesteren het eerder omschreef.

Kritiek

En dan nog even over de begrotingsraad en de kritiek van de oppositie over het gebrek aan dualisme in de raad.

'Ik snap die kritiek wel enigszins', zegt Gerben Brandsema van coalitiepartij ChristenUnie. 'Maar wanneer je als college met zo'n forse opgave zit, dan kan het niet anders dan dat je de thermometer even in de coalitie stopt. Even checken of wij er ook mee uit de voeten kunnen. Dus in die zin is er altijd enig overleg tussen college en coalitie.'

'Maar daarnaast probeer je als coalitiepartij ook kritisch te zijn op datgene wat het college doet.'

