'Longpatiënten gaan niet echt een prettige oud en nieuw tegemoet'

'Die gaan niet echt een prettige oud en nieuw tegemoet', zegt Elly Beens van de Groningse afdeling van het Longfonds.

'En de klachten kunnen ook best een tijd duren, soms zelfs weken. Het kan bijvoorbeeld ontaarden in een longontsteking.'

Luchtvervuiling

Vuurwerk veroorzaakt tijdens de jaarwisseling in zeer korte tijd een enorme luchtvervuiling. De concentraties fijnstof zijn in de eerste uren van de nieuwjaarsnacht veertig keer hoger dan normaal, vergelijkbaar met vervuilde miljoenensteden als New Delhi en Singapore.

Vooral bij mist en windstil weer kunnen de concentraties flink oplopen. Voor de komende jaarwisseling is mist voorspeld.

Begrip

'Vuurwerk is niet voor iedereen leuk en mooi', zegt Beens. 'We hopen dat er meer begrip komt voor mensen met een longziekte. We zien dat steeds meer gemeentes nadenken over vuurwerkvrije zones. En als het meer op een centrale plek kan, hebben ze minder last. Dat zou al een heel mooie stap zijn.'

